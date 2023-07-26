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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Силы обороны за сутки ликвидировали около 460 оккупантов, вертолет и 22 артиллерийские системы – Генштаб ВСУ

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Украинские военные ликвидировали более 243 тыс. оккупантов
Украинские военные ликвидировали более 243 тыс. оккупантов
Фото: EPA

Украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали около 243 680 российских оккупантов (+460 за последние сутки). Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook 26 июля.

Другие потери оккупантов составили:

  • танки – 4177 (+3);
  • боевые бронированные машины – 8136 (+5);
  • артиллерийские системы – 4727 (+22);
  • РСЗО – 698;
  • средства ПВО – 457 (+3);
  • самолеты – 315;
  • вертолеты – 311 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3993 (+16);
  • крылатые ракеты – 1307;
  • корабли /катера – 18;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 7211 (+17);
  • специальная техника – 708 (+5).

В Генштабе отметили, что данные уточняются.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02JAe7qjK59s4gfsphFGe7KhEoXA4pVnpiGEpFurgTvg8hc6m5zC9k4L9B7wkAGQZel

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях. 

За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили около 227 км² территорий, сообщали в Минобороны 24 июля.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Генштаб ВСУ, танки, вертолет, самолеты, ВСУ, война России против Украины, потери армии России
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