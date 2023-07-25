"Тирада", "Леер-2" и другие цели. Силы спецопераций ВСУ показали, как уничтожают вражеские комплексы РЭБ. Видео

"Наши воины провели разведку позиций противника и после обнаружения целей удачно навели и скорректировали артиллерию сил обороны. Всего за небольшой период времени точным огнем было поражено девять вражеских целей. Кроме комплексов РЭБ, также были уничтожены артиллерийские пушки, бронетехника противника", – говорится в сообщении ССО.

Спецназовцы добавили, что вместе с разведчиками свои задачи отрабатывают и операторы FPV-дронов, которые не только наносят удары по технике и живой силе, но и уничтожают средства наблюдения противника.