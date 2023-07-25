"Тирада", "Леер-2" и другие цели. Силы спецопераций ВСУ показали, как уничтожают вражеские комплексы РЭБ. Видео

"Наши воины провели разведку позиций противника и после обнаружения целей удачно навели и скорректировали артиллерию сил обороны. Всего за небольшой период времени точным огнем было поражено девять вражеских целей. Кроме комплексов РЭБ, также были уничтожены артиллерийские пушки, бронетехника противника", – говорится в сообщении ССО.
Спецназовцы добавили, что вместе с разведчиками свои задачи отрабатывают и операторы FPV-дронов, которые не только наносят удары по технике и живой силе, но и уничтожают средства наблюдения противника.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей страны, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военнослужащие сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях.
За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили около 227 км² территорий, сообщали в Минобороны 24 июля.
По данным Генштаба ВСУ на 25 июля, за время полномасштабной войны украинские военнослужащие уничтожили около 243 220 российских оккупантов, 4174 танка и тысячи единиц другой военной техники.