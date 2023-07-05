РФ удавалось глушить высокоточные ракеты для HIMARS с помощью РЭБ, партнеры Украины принимают контрмеры – Резников

По его словам, боеприпасы с GPS-наведением для артиллерии, а также реактивные системы залпового огня, такие как HIMARS, были "высокоточными", но мощные радиоэлектронные системы оккупантов находят способы их глушения.
Резников отметил, что "россияне придумывают контрмеры", о чем украинская сторона уже проинформировала партнеров.
Они, в свою очередь, "создают новую контрмеру против этой контрмеры", добавил глава Минобороны Украины.
В ведомстве сообщали накануне, 4 июля, что оккупанты в Украине до сих пор "не поймали ни один HIMARS".
Реактивные системы залпового огня HIMARS, а также аналогичные системы M270 и MARS Украина получает с июня 2022 года. К концу августа на вооружении украинской армии суммарно было более 20 единиц такой техники, после этого были еще поставки.
Согласно данным на сайте Пентагона, США по состоянию на 27 июня 2023 года обязались предоставить Украине 38 HIMARS.
После получения от западных партнеров современного оружия, в том числе американских РСЗО M270 и HIMARS, ВСУ регулярно уничтожают склады боеприпасов захватчиков на временно оккупированной территории, а также казармы, где размещались российские военные.
23 июня в годовщину получения Украиной первых HIMARS главком ВСУ Валерий Залужный опубликовал видео работы украинских военных на РСЗО. В частности, они отметили максимальную точность этих систем.