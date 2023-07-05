РФ удавалось глушить высокоточные ракеты для HIMARS с помощью РЭБ, партнеры Украины принимают контрмеры – Резников

По его словам, боеприпасы с GPS-наведением для артиллерии, а также реактивные системы залпового огня, такие как HIMARS, были "высокоточными", но мощные радиоэлектронные системы оккупантов находят способы их глушения.

Резников отметил, что "россияне придумывают контрмеры", о чем украинская сторона уже проинформировала партнеров.

Они, в свою очередь, "создают новую контрмеру против этой контрмеры", добавил глава Минобороны Украины.

В ведомстве сообщали накануне, 4 июля, что оккупанты в Украине до сих пор "не поймали ни один HIMARS".