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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ за сутки уничтожили российский вертолет, пять дронов Shahed и два ЗРК – Генштаб

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Украинские защитники за сутки уничтожили пять дронов-камикадзе Shahed, запущенных россиянами
Украинские защитники за сутки уничтожили пять дронов-камикадзе Shahed, запущенных россиянами
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Авиация сил обороны Украины в течение суток нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Об этом 25 июля в вечерней сводке в Facebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Также нашими защитниками был уничтожен вражеский вертолет Ка-52, пять ударных БПЛА противника типа Shahed-136 и два разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня", – говорится в сводке.

Кроме того, подразделения украинских ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, семь артиллерийских средств на огневой позиции, две станции радиоэлектронной борьбы и два зенитно-ракетных комплекса противника.

В свою очередь, российские оккупационные войска в течение суток нанесли один ракетный и 49 авиационных ударов, совершили более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. Десятки украинских населенных пунктов были обстреляны оккупантами с использованием минометов и артиллерии.

"К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения, разрушения получили жилые дома и другая инфраструктура. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", – предупредили в Генштабе ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02oTx4HEzGamF4UZiVTiXDZzTS1UV1fS2aNpEcJUjpz3PsrsD2dEun2HbyBxXMv7Afl

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях. 

За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили более 227 км² территорий, сообщала 24 июля замминистра обороны Украины Анна Маляр.

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на утро 25 июля 2023 года, составили: около 243 220 военных убитыми, 8131 боевая бронированная машина, 4174 танка, 315 самолетов, 310 вертолетов и тысячи единиц другой техники. При этом в ВСУ отмечали, что потери оккупантов могут быть значительно выше официальных цифр.

Теги: Генштаб ВСУ, Вооруженные силы Украины, беспилотники, ВСУ, обстрелы, потери армии России, погибшие российские военные, дрон-камикадзе
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