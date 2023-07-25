ВСУ за сутки уничтожили российский вертолет, пять дронов Shahed и два ЗРК – Генштаб

"Также нашими защитниками был уничтожен вражеский вертолет Ка-52, пять ударных БПЛА противника типа Shahed-136 и два разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня", – говорится в сводке.

Кроме того, подразделения украинских ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, семь артиллерийских средств на огневой позиции, две станции радиоэлектронной борьбы и два зенитно-ракетных комплекса противника.

В свою очередь, российские оккупационные войска в течение суток нанесли один ракетный и 49 авиационных ударов, совершили более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. Десятки украинских населенных пунктов были обстреляны оккупантами с использованием минометов и артиллерии.

"К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения, разрушения получили жилые дома и другая инфраструктура. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", – предупредили в Генштабе ВСУ.