ВСУ за сутки уничтожили российский вертолет, пять дронов Shahed и два ЗРК – Генштаб

"Также нашими защитниками был уничтожен вражеский вертолет Ка-52, пять ударных БПЛА противника типа Shahed-136 и два разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня", – говорится в сводке.
Кроме того, подразделения украинских ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, семь артиллерийских средств на огневой позиции, две станции радиоэлектронной борьбы и два зенитно-ракетных комплекса противника.
В свою очередь, российские оккупационные войска в течение суток нанесли один ракетный и 49 авиационных ударов, совершили более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. Десятки украинских населенных пунктов были обстреляны оккупантами с использованием минометов и артиллерии.
"К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения, разрушения получили жилые дома и другая инфраструктура. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", – предупредили в Генштабе ВСУ.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях.
За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили более 227 км² территорий, сообщала 24 июля замминистра обороны Украины Анна Маляр.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на утро 25 июля 2023 года, составили: около 243 220 военных убитыми, 8131 боевая бронированная машина, 4174 танка, 315 самолетов, 310 вертолетов и тысячи единиц другой техники. При этом в ВСУ отмечали, что потери оккупантов могут быть значительно выше официальных цифр.