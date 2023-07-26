В ВСУ не подтвердили потерю трех населенных пунктов на купянском направлении

"Мы этого не подтверждаем. Тактическая линия там особо не изменилась", – сказал Череватый, отвечая на вопрос журналистов о возможных территориальнях потерях.
CNN поясняет, что 25 июля в российском министерстве обороны сообщили, что ВС РФ якобы заставили силы обороны Украины отступить на несколько километров, в результате чего украинские силы будто бы покинули три небольших населенных пункта, в частности Сергеевку Луганской области. Россияне утверждали, что общее продвижение российских войск составило до 4 км по фронту и до 2 км вглубь обороняющихся войск противника", — сообщили во вторник в минобороны России.
По данным проекта Deep State, опубликованным в Telegram 23 июля, российские оккупанты "полезли из Кармазиновки [Луганской области]", где раньше всегда было "относительно спокойно", на фоне "колоссального преимущества в артиллерии". Кроме Сергеевки, предполагали в Deep State, российские силы могли захватить Надию и Новоегоровку Луганской области .
24 июля Черватый заявлял, что в течение последней недели оккупанты пошли на эскалацию на лимано-купянском направлении в надежде прорвать украинскую оборону и выйти к реке Оскол. Кроме того, оккупанты здесь пытаются отвлечь силы группировки ВСУ от продвижения на бахмутском направлении. Спикер отмечал, что на лимано-купянском направлении оккупанты активнее, чем на других участках фронта, применяют артиллерию, в частности, за сутки 20 июля обстреляли украинские позиции рекордные 908 раз.
В вечерней сводке Генштаба ВСУ за 26 июля сообщается о безуспешных попытках наступательных действий оккупантов на купянском направлении в районе южнее Новоселовского Луганской области. В сводках за 24-е и 25 июля о каких-либо успехах российских сил также не говорилось.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях.
За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили более 227 км² территорий, сообщала 24 июля замминистра обороны Украины Анна Маляр.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на утро 26 июля 2023 года, составили: около 243 680 военных убитыми, 8136 боевых бронированных машин, 4177 танков, 315 самолетов, 311 вертолетов и тысячи единиц другой техники. При этом в ВСУ отмечали, что потери оккупантов могут быть значительно выше официальных цифр.