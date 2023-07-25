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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"ВСУ используют всю линейку боеприпасов". Череватый прокомментировал заявления роспропаганды о применении Украиной кассетных снарядов под Бахмутом

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Череватый заявил, что в выполнении огневых задач украинские артиллеристы на голову выше российских
Череватый заявил, что в выполнении огневых задач украинские артиллеристы на голову выше российских
Фото: Serhii Cherevatyi / Facebook

На бахмутском направлении силы обороны Украины применяют все имеющиеся в наличии боеприпасы. Об этом сообщил представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире национального телемарафона 25 июля, который транслировал телеканал "Рада", в ответ на вопрос журналиста, используют ли ВСУ в боях под Бахмутом Донецкой области кассетные боеприпасы.

Спикера попросили прокомментировать заявления российских пропагандистов-"военкоров" об использовании ВСУ кассетных снарядов на бахмутском направлении.

"ВСУ используют всю линейку боеприпасов, предоставленных партнерами, и используют максимально эффективно. И то, что "военкоры" об этом вспоминают, это комплимент нашим артиллеристам, ведь вражеские "военкоры" знают, что у врага, к сожалению, пока есть преимущество в снарядах и ракетах", – ответил он.

Череватый отметил, что украинские артиллеристы в боевой работе "на голову выше", чем российские захватчики. Спикер добавил, что украинские военные используют каждый снаряд, переданный союзниками, с максимальной пользой.

20 июля издание The Washington Post написало, что ВСУ начали применять полученные от США кассетные боеприпасы. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге в этот же день подтвердил, что украинские войска "эффективно" применяют американские кассетные боеприпасы в войне против РФ. 

"Они используют их надлежащим образом. Они используют их эффективно, и [кассетные боеприпасы] действительно оказывают влияние на оборонительные формирования России и ее оборонительные маневры", – сообщил Кирби журналистам.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский сообщал 13 июля, что Украина уже получила от США кассетные снаряды, но не применяла их.

Американские кассетные боеприпасы уже прибыли в Украину и будут готовы к применению "в течение нескольких дней", подтвердил 18 июля командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

В течение недели Украина представит США доклад о применении кассетных боеприпасов, полученных для защиты от российской агрессии, заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью CNN, которое вышло 23 июля.

Контекст:

7 июля США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $800 млн, в него вошли боеприпасы калибра 155 мм, в том числе DPICM (кассетные боеприпасы).

Президент США Джо Байден, комментируя 7 июля решение Вашингтона поставлять Украине кассетные боеприпасы, указал, что оно было "очень трудным", но Киев нуждается в боеприпасах в ходе контрнаступления в войне против страны-агрессора РФ.

США решились включить в помощь кассетные боеприпасы, потому что Украина находится в разгаре своего контрнаступления, заявили в Пентагоне. "Мы хотим убедиться, что у украинцев достаточно артиллерии, чтобы держаться в бою в контексте текущего контрнаступления... Дела идут немного медленнее, чем некоторые надеялись", – указал замминистра обороны по политическим вопросам Колин Каль.

Конвенция ООН по кассетным боеприпасам, вступившая в силу в 2010 году, запрещает накопление, передачу или использование кассетных бомб, однако страны, владеющие крупнейшими запасами такого вооружения (США, Китай и Россия), документ не подписали.  Кроме того, международное право запрещает использование кассетных снарядов в густонаселенных районах и против мирных жителей. Россия, как писали СМИ, сбрасывала такие бомбы на города в Сирии, хотя и отрицала их применение. С начала вторжения РФ в Украину зафиксировано использование Россией таких боеприпасов в ХарьковскойНиколаевскойДнепропетровской и Донецкой областях.

В Белом доме заявляли, что поставки кассетных боеприпасов Киеву носят временный характер, пока производство артиллерийских снарядов в США достигнет уровня, позволяющего удовлетворить потребности Украины. Глава Пентагона Ллойд Остин 13 июля подчеркнул, что Украина взяла на себя обязательство применять кассетные боеприпасы, которые ей поставят США, только в "соответствующих местах", а не в населенных пунктах.

Теги: военная помощь, российская пропаганда, артиллерия, кассетные бомбы, российская агрессия, война России против Украины, Бахмут, Сергей Череватый
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