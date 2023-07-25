"ВСУ используют всю линейку боеприпасов". Череватый прокомментировал заявления роспропаганды о применении Украиной кассетных снарядов под Бахмутом

Спикера попросили прокомментировать заявления российских пропагандистов-"военкоров" об использовании ВСУ кассетных снарядов на бахмутском направлении.

"ВСУ используют всю линейку боеприпасов, предоставленных партнерами, и используют максимально эффективно. И то, что "военкоры" об этом вспоминают, это комплимент нашим артиллеристам, ведь вражеские "военкоры" знают, что у врага, к сожалению, пока есть преимущество в снарядах и ракетах", – ответил он.

Череватый отметил, что украинские артиллеристы в боевой работе "на голову выше", чем российские захватчики. Спикер добавил, что украинские военные используют каждый снаряд, переданный союзниками, с максимальной пользой.

20 июля издание The Washington Post написало, что ВСУ начали применять полученные от США кассетные боеприпасы. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге в этот же день подтвердил, что украинские войска "эффективно" применяют американские кассетные боеприпасы в войне против РФ.

"Они используют их надлежащим образом. Они используют их эффективно, и [кассетные боеприпасы] действительно оказывают влияние на оборонительные формирования России и ее оборонительные маневры", – сообщил Кирби журналистам.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский сообщал 13 июля, что Украина уже получила от США кассетные снаряды, но не применяла их.

Американские кассетные боеприпасы уже прибыли в Украину и будут готовы к применению "в течение нескольких дней", подтвердил 18 июля командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

В течение недели Украина представит США доклад о применении кассетных боеприпасов, полученных для защиты от российской агрессии, заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью CNN, которое вышло 23 июля.