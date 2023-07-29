Подоляк рассказал, за что может получить нагоняй от Зеленского

Подоляк: Я получу нагоняй от президента, если он в этот момент позвонил, а ты не ответил Фото: Михаил Подоляк / Facebook, Володимир Зеленський / Facebook

"Позволить себе выключить телефон, выключить новости и не смотреть, что происходит в течение дня, может Подоляк?" – спросила у него журналистка Катерина Соляр.

"Может, но после этого я получу нагоняй от президента, если он в этот момент позвонил, а ты не ответил", – признался Подоляк.

Он отметил, что может не читать новости, но тогда должен читать книги, чтобы переключиться.