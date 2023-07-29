Подоляк рассказал, за что может получить нагоняй от Зеленского

"Позволить себе выключить телефон, выключить новости и не смотреть, что происходит в течение дня, может Подоляк?" – спросила у него журналистка Катерина Соляр.
"Может, но после этого я получу нагоняй от президента, если он в этот момент позвонил, а ты не ответил", – признался Подоляк.
Он отметил, что может не читать новости, но тогда должен читать книги, чтобы переключиться.
Подоляк с апреля 2020 года является советником главы Офиса президента Андрея Ермака. В 2020 году Подоляк занял третье место в рейтинге "100 самых влиятельных украинцев" по версии журнала "Фокус".