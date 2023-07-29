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29 июля, 2023
 
Новости

Подоляк рассказал, за что может получить нагоняй от Зеленского

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Подоляк: Я получу нагоняй от президента, если он в этот момент позвонил, а ты не ответил
Подоляк: Я получу нагоняй от президента, если он в этот момент позвонил, а ты не ответил
Фото: Михаил Подоляк / Facebook, Володимир Зеленський / Facebook

Если президент Украины Владимир Зеленский будет звонить советнику главы Офиса президента Украины Михаилу Подоляку, а у него в это время будет отключен телефон, то это станет поводом для нагоняя. Об этом Подоляк рассказал в интервью, которое 28 июля опубликовано на YouTube "24 канала".

"Позволить себе выключить телефон, выключить новости и не смотреть, что происходит в течение дня, может Подоляк?" – спросила у него журналистка Катерина Соляр.

"Может, но после этого я получу нагоняй от президента, если он в этот момент позвонил, а ты не ответил", – признался Подоляк.

Он отметил, что может не читать новости, но тогда должен читать книги, чтобы переключиться. 

Контекст:

Подоляк с апреля 2020 года является советником главы Офиса президента Андрея Ермака. В 2020 году Подоляк занял третье место в рейтинге "100 самых влиятельных украинцев" по версии журнала "Фокус".

Он женат, воспитывает троих детей.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Владимир Зеленский, Офис президента Украины, Михаил Подоляк
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