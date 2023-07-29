Зеленский съездил на передовую в район Бахмута, чтоб наградить там украинский спецназ

Президент на передовых позициях заслушал доклад командира и пообщался с военнослужащими, вручил награды спецназовцам, находящимся в строю, и родственникам тех из них, кто погиб при исполнении долга.

"Очень важно поздравить вас лично, поэтому я хотел быть здесь. Хотя деталей об актуальных операциях ССО и не расскажешь – только со временем, но выполнение вами, ребята, задач ради Украины действительно героическое", – сказал он, также обращаясь к ССО.

Утром Зеленский, поздравляя украинских спецназовцев, отметил, что они выполняют боевые задачи на самых тяжелых участках войны с российскими оккупантами.

Министерство обороны Украины ко Дню Сил специальных операций, который отмечается в Украине 29 июля, представило новую награду – медаль "Крест Сил специальных операций". Первым в истории его получил командующий ССО бригадный генерал Виктор Хоренко.