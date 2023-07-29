В День Сил специальных операций их поздравил Зеленский, а Минобороны выпустило наградной крест. Фото

Спецназ выполняет боевые задачи на самых тяжелых участках войны с РФ, сказал президент Фото: Zelenskiy / Official / Telegram

Им награждаются военнослужащие и работники ССО за высокие достижения и подготовку, а также заслуги и личный вклад в развитие подразделения. Первым в истории его получил командующий Силами специальных операций бригадный генерал Виктор Хоренко, говорится в сообщении.

Президент Украины Владимир Зеленский, поздравляя украинских спецназовцев, отметил, что они выполняют боевые задачи на самых тяжелых участках войны с российскими оккупантами.

"Вы умело противостоите агрессору, и нет препятствий, которые вы не смогли бы преодолеть. Спасибо всем вам за доблесть, героическое выполнение служебного долга и самопожертвование", – написал глава государства в Telegram.