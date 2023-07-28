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Зеленский: Победа Украины должна быть такой, чтобы попытки врага вернуться не шли дальше его больной фантазии

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Зеленский: Мы не верим, что Россия не захочет вернуться
Зеленский: Мы не верим, что Россия не захочет вернуться
Фото предоставлено Офисом президента Украины

28 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе выступления, приуроченного ко Дню украинской государственности, что не верит в то, что российская агрессия не повторится после изгнания оккупантов с украинской территории. Об этом передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Говоря о том, что Украина не должна останавливаться, торговаться или надеяться на капризы судьбы, а должна побеждать, Зеленский подчеркнул, что необходимо добиться не повторения агрессии РФ против Украины.

"Мы не верим, что Россия не захочет вернуться с агрессией даже после того, как мы выгоним оккупантов со всей нашей земли, но победа Украины может и должна быть такой, чтобы какие-либо попытки врага вернуться не шли дальше его больной фантазии и тех сумасшедших, которые вынашивают подобные планы", – сказал он.

По словам президента, сейчас Украине победить означает "определить национальный путь на поколения вперед".

"Победить – это подтвердить ценностные ориентиры, которые были заложены еще тогда, за тысячелетие до нас с вами", – считает Зеленский.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Изначально, по данным СБУ, президент страны-агрессора РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области. Сейчас идут ожесточенные бои на востоке и юге страны.

Украина в ноябре 2022 года презентовала свою формулу мира, включающую 10 пунктов. Одним из главных положений является вывод российских войск со всей территории Украины в пределах международно признанных границ.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Владимир Зеленский, российская агрессия, война России против Украины, президент, победа Украины
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