Зеленский: Победа Украины должна быть такой, чтобы попытки врага вернуться не шли дальше его больной фантазии

Зеленский: Мы не верим, что Россия не захочет вернуться Фото предоставлено Офисом президента Украины

Говоря о том, что Украина не должна останавливаться, торговаться или надеяться на капризы судьбы, а должна побеждать, Зеленский подчеркнул, что необходимо добиться не повторения агрессии РФ против Украины.

"Мы не верим, что Россия не захочет вернуться с агрессией даже после того, как мы выгоним оккупантов со всей нашей земли, но победа Украины может и должна быть такой, чтобы какие-либо попытки врага вернуться не шли дальше его больной фантазии и тех сумасшедших, которые вынашивают подобные планы", – сказал он.

По словам президента, сейчас Украине победить означает "определить национальный путь на поколения вперед".

"Победить – это подтвердить ценностные ориентиры, которые были заложены еще тогда, за тысячелетие до нас с вами", – считает Зеленский.