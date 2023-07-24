Министр обороны Эстонии: Надеюсь, победа Украины придет в этом году

"Я знаю, что украинский народ никогда не сдастся, и я знаю, что украинцы будут бороться до того дня, когда их территория будет свободной, и они вернут свою землю. Другого решения для украинцев нет. И я всегда считал, что никто не может рассказывать украинскому народу и лидерам Украины, что делать или как вести переговоры. Такое право принадлежит только украинцам", – подчеркнул Певкур.
Он отметил, что президент страны-агрессора РФ Владимир Путин мог бы закончить войну в любой момент.
"Надеюсь, что победа придет в этом году. Придет или нет? Конечно, Путин может закончить эту войну немедленно, выведя свою армию обратно в Россию, и тогда война закончится", – сказал Певкур.
Министр обороны Украины Алексей Резников 23 июля в интервью CNN спрогнозировал, что Украина победит в войне против России до следующего лета.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях.
За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили более 227 км² территорий, сообщила 24 июля замминистра обороны Украины Анна Маляр.