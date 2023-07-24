Резников прогнозирует, что Украина победит до следующего лета

Министр признал, что Украина сможет присоединиться к альянсу только после окончания войны, сославшись на статью 5 и заявив, что "у нас нет возможности единогласно проголосовать", пока война продолжается.
Когда его спросили, думает ли он, что война закончится к следующему лету, он ответил: "Да. Мы победим в этой войне".
Резников также прокомментировал отказ администрации президента США Джо Байдена взять на себя обязательство принять Украину сразу после окончания войны.
По его мнению, в этом нет необходимости, поскольку Украина будет иметь упорядоченный процесс приема, а тем временем продолжит работу над необходимыми реформами.
Министр обороны подчеркнул, что польза от принятия Украины в альянс только возросла с учетом ее борьбы с Россией.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях.
За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили более 200 км² территорий, сообщала замминистра обороны Украины Анна Маляр.