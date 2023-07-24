Резников прогнозирует, что Украина победит до следующего лета

Министр признал, что Украина сможет присоединиться к альянсу только после окончания войны, сославшись на статью 5 и заявив, что "у нас нет возможности единогласно проголосовать", пока война продолжается.

Когда его спросили, думает ли он, что война закончится к следующему лету, он ответил: "Да. Мы победим в этой войне".

Резников также прокомментировал отказ администрации президента США Джо Байдена взять на себя обязательство принять Украину сразу после окончания войны.

По его мнению, в этом нет необходимости, поскольку Украина будет иметь упорядоченный процесс приема, а тем временем продолжит работу над необходимыми реформами.

Министр обороны подчеркнул, что польза от принятия Украины в альянс только возросла с учетом ее борьбы с Россией.