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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников прогнозирует, что Украина победит до следующего лета

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Резников уверен в победе Украины в войне
Резников уверен в победе Украины в войне
Фото: EPA

Украина может победить в войне против России уже до следующего лета. Об этом 23 июля в интервью CNN сказал министр обороны Украины Алексей Резников.

Министр признал, что Украина сможет присоединиться к альянсу только после окончания войны, сославшись на статью 5 и заявив, что "у нас нет возможности единогласно проголосовать", пока война продолжается.

Когда его спросили, думает ли он, что война закончится к следующему лету, он ответил: "Да. Мы победим в этой войне".

Резников также прокомментировал отказ администрации президента США Джо Байдена взять на себя обязательство принять Украину сразу после окончания войны.

По его мнению, в этом нет необходимости, поскольку Украина будет иметь упорядоченный процесс приема, а тем временем продолжит работу над необходимыми реформами.

Министр обороны подчеркнул, что польза от принятия Украины в альянс только возросла с учетом ее борьбы с Россией.

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях. 

За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили более 200 км² территорий, сообщала замминистра обороны Украины Анна Маляр.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: США, Украина, НАТО, Джо Байден, война, Алексей Резников, война России против Украины, вступление Украины в НАТО
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