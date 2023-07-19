Резников заявил, что по оптимистическому сценарию F-16 будут в Украине в следующем году

"Мы вернулись из Вильнюса, где 11 стран подписали меморандум об обучении украинских пилотов на F-16. Сначала было 10, затем присоединилась Румыния. Я поблагодарил всех министров. Я думаю, что в августе начнутся первые учения наших пилотов и инженеров-техников в одной из 11 стран", – сказал Резников.

Он подчеркнул, что на 14-м заседании контактной группы по оказанию Украине оборонной помощи в формате "Рамштайн" министр обороны Польши Мариуш Блащак подтвердил, что его страна поможет процессу обучения украинских летчиков оборудованием и своими возможностями.

"Мы в нескольких странах будем параллельно учить пилотов и инженеров-техников", – добавил Резников.

Он также рассказал, что у Украины есть и "домашнее задание": необходимо оценить возможности аэродромов, где будут использоваться самолеты, а также создать инфраструктуру для них, в частности укрытия, обеспечение, заправочные станции. В создании инфраструктуры для F-16 Украине поможет Канада, отметил Резников. Он уже обсудил это с министром обороны Канады Анитой Ананд.

"Как только будут готовы инфраструктура и пилоты, способные выполнять боевые задания, а инженеры будут готовы обслуживать эту технику, в этот момент партнеры будут принимать решение: "Oкей, теперь самолеты!" Поэтому это немного займет времени. Оптимистично думаю, что это следующий год", – заявил министр обороны Украины.