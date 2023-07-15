В Европе до сих пор ждут разрешения США на обучение украинских пилотов на F-16 – СМИ

По их словам, более десятка европейских стран, которые обязались обучать украинских пилотов, все еще ожидают, что Госдепартамент США подпишет официальный запрос на передачу руководств по эксплуатации, летных тренажеров и других материалов, связанных с истребителями американского производства.
Представитель Пентагона заявил изданию, что запрос "все еще рассматривается". Начальник отдела закупок американского министерства обороны Уильям Лаплан сообщил журналистам, что Пентагон должен убедиться в наличии всех технических руководств, пакетов данных и планов сопровождения. В Госдепе отказался от комментариев.
"В настоящее время нет никаких оснований полагать, что США в конечном итоге не дадут "зеленый свет". Однако запросы европейцев уже находятся в стадии рассмотрения в течение нескольких недель", – пишут авторы статьи, отмечая, что межведомственный процесс передачи военных технологий, особенно таких передовых, как истребители, нередко занимает много времени.
11 июля на саммите НАТО в Вильнюсе 11 стран и Украина подписали меморандум о создании коалиции по подготовке украинских военных летчиков на истребителях F-16. В соглашении принимают участие Дания, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания.
Как сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, в меморандуме предусмотрено, что в программе обучения примут участие украинские пилоты, техники и вспомогательный персонал. Кроме того, есть возможность включения в программу других типов истребителей, также коалиция готова рассмотреть иные способы предоставления Украине полнофункциональных возможностей F-16, сообщил он.
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте договорились, что в августе начнется обучение украинских пилотов в Нидерландах. По данным СМИ, тогда же обучение украинских пилотов может начаться и в Румынии, для тренировок там уже выделена авиабаза.
По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, первые F-16 должны появиться в воздушном пространстве Украины в первом квартале 2024 года.