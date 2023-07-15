В Европе до сих пор ждут разрешения США на обучение украинских пилотов на F-16 – СМИ

Запрос на начало обучения украинских пилотов на F-16 еще рассматривается, сообщили в Пентагоне Фото: ЕРА

По их словам, более десятка европейских стран, которые обязались обучать украинских пилотов, все еще ожидают, что Госдепартамент США подпишет официальный запрос на передачу руководств по эксплуатации, летных тренажеров и других материалов, связанных с истребителями американского производства.

Представитель Пентагона заявил изданию, что запрос "все еще рассматривается". Начальник отдела закупок американского министерства обороны Уильям Лаплан сообщил журналистам, что Пентагон должен убедиться в наличии всех технических руководств, пакетов данных и планов сопровождения. В Госдепе отказался от комментариев.

"В настоящее время нет никаких оснований полагать, что США в конечном итоге не дадут "зеленый свет". Однако запросы европейцев уже находятся в стадии рассмотрения в течение нескольких недель", – пишут авторы статьи, отмечая, что межведомственный процесс передачи военных технологий, особенно таких передовых, как истребители, нередко занимает много времени.