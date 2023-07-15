ГОРДОН
 
 
МИР

В Европе до сих пор ждут разрешения США на обучение украинских пилотов на F-16 – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Запрос на начало обучения украинских пилотов на F-16 еще рассматривается, сообщили в Пентагоне
Запрос на начало обучения украинских пилотов на F-16 еще рассматривается, сообщили в Пентагоне
Фото: ЕРА

Тренировки украинских военны на истребителях F-16, которые обещала организовать коалиция европейских стран, не начинаются без официального разрешения Вашингтона. Об этом со ссылкой на американских и европейских чиновников 14 июля пишет Politico.

По их словам, более  десятка европейских стран, которые обязались обучать украинских пилотов, все еще ожидают, что Госдепартамент США подпишет официальный запрос на передачу руководств по эксплуатации, летных тренажеров и других материалов, связанных с истребителями американского производства. 

Представитель Пентагона заявил изданию, что запрос "все еще рассматривается".  Начальник отдела закупок американского министерства обороны Уильям Лаплан сообщил журналистам, что Пентагон должен убедиться в наличии всех технических руководств, пакетов данных и планов сопровождения. В Госдепе отказался от комментариев.

"В настоящее время нет никаких оснований полагать, что США в конечном итоге не дадут "зеленый свет". Однако запросы европейцев уже находятся в стадии рассмотрения в течение нескольких недель", –  пишут авторы статьи, отмечая, что межведомственный процесс передачи военных технологий, особенно таких передовых, как истребители, нередко занимает много времени.

Контекст:

11 июля на саммите НАТО в Вильнюсе 11 стран и Украина подписали меморандум о создании коалиции по подготовке украинских военных летчиков на истребителях F-16. В соглашении принимают участие Дания, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания. 

Как сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, в меморандуме предусмотрено, что в программе обучения примут участие украинские пилоты, техники и вспомогательный персонал. Кроме того, есть возможность включения в программу других типов истребителей, также коалиция готова рассмотреть иные способы предоставления Украине полнофункциональных возможностей F-16, сообщил он.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте договорились, что в августе начнется обучение украинских пилотов в Нидерландах. По данным СМИ, тогда же обучение украинских пилотов может начаться и в Румынии, для тренировок там уже выделена авиабаза.

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, первые F-16 должны появиться в воздушном пространстве Украины в первом квартале 2024 года.

Теги: США, Пентагон, Госдепартамент США, коалиция, истребители, война России против Украины, F-16
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Как трудно было молчать". Завадюк рассказал, когда Дорофеева на самом деле вышла замуж за Кацурина
"Как трудно было молчать". Завадюк рассказал, когда Дорофеева на самом деле вышла замуж за Кацурина
Галина ГРИШИНА
Вот как с помощью дрожжей можно повысить урожайность огурцов и помидоров. Эксперты рассказали об эффективной подкормке
Вот как с помощью дрожжей можно повысить урожайность огурцов и помидоров. Эксперты рассказали об эффективной подкормке
Галина ГРИШИНА
Сделайте это в душе, когда моете голову, – и ваши локоны станут густыми. Трихолог рассказала, как ухаживать за тонкими волосами
Сделайте это в душе, когда моете голову, – и ваши локоны станут густыми. Трихолог рассказала, как ухаживать за тонкими волосами
Галина ГРИШИНА
"Ногти для Барби". Ярко-розовый французский маникюр с глиттером
"Ногти для Барби". Ярко-розовый французский маникюр с глиттером
55-летний Шрайбер тайно женился на 31-летней избраннице, которая находится на девятом месяце беременности – СМИ
55-летний Шрайбер тайно женился на 31-летней избраннице, которая находится на девятом месяце беременности – СМИ
Галина ГРИШИНА
"Люблю и радуюсь". Ефросинина показала, в каком платье была на тайной свадьбе Дорофеевой и Кацурина. Видео
"Люблю и радуюсь". Ефросинина показала, в каком платье была на тайной свадьбе Дорофеевой и Кацурина. Видео
Галина ГРИШИНА
"Превратитесь в мешок с картофелем". Стилист рассказала, как не стоит носить вещи оверсайз
"Превратитесь в мешок с картофелем". Стилист рассказала, как не стоит носить вещи оверсайз
Названа причина смерти единственной дочери Пресли. За несколько лет до этого она делала операцию по снижению веса
Названа причина смерти единственной дочери Пресли. За несколько лет до этого она делала операцию по снижению веса
Галина ГРИШИНА
Как выбрать в магазине твердый сыр. Украинский сыровар рассказал, на что обратить внимание в первую очередь
Как выбрать в магазине твердый сыр. Украинский сыровар рассказал, на что обратить внимание в первую очередь
Галина ГРИШИНА
"Общаться с козлами – все равно, что есть свою рвоту. Просто не ешь ее". Никитюк рассказала о личной жизни, изменах и мужчинах-козлах
"Общаться с козлами – все равно, что есть свою рвоту. Просто не ешь ее". Никитюк рассказала о личной жизни, изменах и мужчинах-козлах
Галина ГРИШИНА
Когда нужно выкапывать чеснок. Эксперты назвали четыре верных признака, что головки созрели и урожай будет храниться всю зиму
Когда нужно выкапывать чеснок. Эксперты назвали четыре верных признака, что головки созрели и урожай будет храниться всю зиму
Галина ГРИШИНА
Масло из авокадо. Рецепт из пяти составляющих от нутрициолога
Масло из авокадо. Рецепт из пяти составляющих от нутрициолога
Галина ГРИШИНА
Ратаковски появилась на публике в трендовом прозрачном платье с вырезом в зоне декольте. Фото, видео
Ратаковски появилась на публике в трендовом прозрачном платье с вырезом в зоне декольте. Фото, видео
Галина ГРИШИНА
  Dantes сделал первый пост после объявления Дорофеевой о свадьбе с Кацуриным
  Dantes сделал первый пост после объявления Дорофеевой о свадьбе с Кацуриным
Дорофеева рассказала подробности своей свадьбы с Кацуриным – кто был приглашен на церемонию и почему жених был в кепке и кедах. Фото
Дорофеева рассказала подробности своей свадьбы с Кацуриным – кто был приглашен на церемонию и почему жених был в кепке и кедах. Фото
Галина ГРИШИНА
"Сотрудники почты были шокированы". 11-летняя украинка выслала Залужному подарок на адрес Минобороны. Он получил презент и сделал фото
"Сотрудники почты были шокированы". 11-летняя украинка выслала Залужному подарок на адрес Минобороны. Он получил презент и сделал фото
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
В сети обсуждают реакцию Зеленской на поцелуй ее мужа с первой леди Литвы. Видео (819194)
2
"Сотрудники почты были шокированы". 11-летняя украинка выслала Залужному подарок на адрес Минобороны. Он получил презент и сделал фото (245760)
3
Экс-жена Кацурина в день объявления о его свадьбе с Дорофеевой сделала пост о маленьком сыне от него (194811)
4
Посыпьте этим участок – и томаты будете собирать ведрами. Эксперты рассказали, как без химии удобрить помидоры в июле (110889)
5
"Мы долго ждали это чудо. Оно далось мне нелегко". 40-летняя экс-нардеп Залищук родила первенца спустя пять лет после свадьбы (93105)
6
Дорофеева вышла замуж за Кацурина. Свадебные фото (90763)
7
Депп записал видео для населения страны-агрессора РФ, в котором пожелал ему "беречь себя" (61994)
8
Налчаджиоглу крупным планом показал свою дочь от Ани Лорак в Испании, где отдыхает певица (51369)
 
 
 
 