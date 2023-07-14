Условия на поле боя пока "не идеальны" для передачи Украине F-16 – Пентагон

Меморандум о создании коалиции по подготовке украинских военных летчиков на F-16 подписали вместе с Украиной 11 стран Фото: EPA

По его словам, условия "безусловно, меняются со временем".

"Но сейчас условия для использования F-16, вероятно, не идеальны. Я имею в виду, что россияне все еще обладают некоторым потенциалом противовоздушной обороны. У них есть воздушные возможности. И количество F-16, которое будет предоставлено, может быть не идеальным для того, что происходит прямо сейчас. Поскольку будущее изменится, это, безусловно, будет диктовать, как это использовать", – заявил он.

Спикер Пентагона Патрик Райдер на брифинге сказал, что у него пока нет новых объявлений по поводу F-16 для Украины.