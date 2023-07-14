Условия на поле боя пока "не идеальны" для передачи Украине F-16 – Пентагон

По его словам, условия "безусловно, меняются со временем".
"Но сейчас условия для использования F-16, вероятно, не идеальны. Я имею в виду, что россияне все еще обладают некоторым потенциалом противовоздушной обороны. У них есть воздушные возможности. И количество F-16, которое будет предоставлено, может быть не идеальным для того, что происходит прямо сейчас. Поскольку будущее изменится, это, безусловно, будет диктовать, как это использовать", – заявил он.
Спикер Пентагона Патрик Райдер на брифинге сказал, что у него пока нет новых объявлений по поводу F-16 для Украины.
11 июля на саммите НАТО в Вильнюсе 11 стран и Украина подписали меморандум о создании коалиции по подготовке украинских военных летчиков на истребителях F-16. В соглашении принимают участие Дания, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания.
Как сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, в меморандуме предусмотрено, что в программе обучения примут участие украинские пилоты, техники и вспомогательный персонал. Кроме того, есть возможность включения в программу других типов истребителей, также коалиция готова рассмотреть иные способы предоставления Украине полнофункциональных возможностей F-16, сообщил он.
О начале обучения украинских пилотов в Нидерландах в августе договорились 12 июля президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр страны Марк Рютте.
О том, что Румыния также может в августе начать обучение украинских пилотов на американских истребителях F-16, 12 июля сообщил CNN со ссылкой на источник. По данным телеканала, для тренировок уже выделена авиабаза в Румынии.
По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, первые F-16 должны появиться в воздушном пространстве Украины в первом квартале 2024 года.