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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Условия на поле боя пока "не идеальны" для передачи Украине F-16 – Пентагон

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Меморандум о создании коалиции по подготовке украинских военных летчиков на F-16 подписали вместе с Украиной 11 стран
Меморандум о создании коалиции по подготовке украинских военных летчиков на F-16 подписали вместе с Украиной 11 стран
Фото: EPA

Текущий потенциал российской противовоздушной обороны создает пока "неидеальные" условия для передачи Украине истребителей F-16, считает представитель Объединенного комитета начальников штабов США генерал-лейтенант Дуглас Симс. Об этом он заявил 13 июля на брифинге, текстовую версию опубликовала пресс-служба Пентагона.

По его словам, условия "безусловно, меняются со временем".

"Но сейчас условия для использования F-16, вероятно, не идеальны. Я имею в виду, что россияне все еще обладают некоторым потенциалом противовоздушной обороны. У них есть воздушные возможности. И количество F-16, которое будет предоставлено, может быть не идеальным для того, что происходит прямо сейчас. Поскольку будущее изменится, это, безусловно, будет диктовать, как это использовать", – заявил он.

Спикер Пентагона Патрик Райдер на брифинге сказал, что у него пока нет новых объявлений по поводу F-16 для Украины.

Контекст:

11 июля на саммите НАТО в Вильнюсе 11 стран и Украина подписали меморандум о создании коалиции по подготовке украинских военных летчиков на истребителях F-16. В соглашении принимают участие Дания, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания. 

Как сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, в меморандуме предусмотрено, что в программе обучения примут участие украинские пилоты, техники и вспомогательный персонал. Кроме того, есть возможность включения в программу других типов истребителей, также коалиция готова рассмотреть иные способы предоставления Украине полнофункциональных возможностей F-16, сообщил он.

О начале обучения украинских пилотов в Нидерландах в августе договорились 12 июля президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр страны Марк Рютте.

О том, что Румыния также может в августе начать обучение украинских пилотов на американских истребителях F-16, 12 июля сообщил CNN со ссылкой на источник. По данным телеканала, для тренировок уже выделена авиабаза в Румынии.

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, первые F-16 должны появиться в воздушном пространстве Украины в первом квартале 2024 года.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Пентагон, военная помощь, война России против Украины, F-16, Пэт Райдер
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