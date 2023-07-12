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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина получит истребители F-16 из запасов европейских стран – Белый дом

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Советник Байдена рассказал, где взять самолеты для Киева
Советник Байдена рассказал, где взять самолеты для Киева
Скриншот: Good Morning America / Twitter

Американские истребители для Украины, скорее всего, будут найдены в Европе. Об этом советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, находясь на саммите НАТО в Вильнюсе, заявил 12 июля в эфире программы "Доброе утро, Америка" на ABC. Видео канал опубликовал в Twitter.

По его словам, Украина запросила F-16 и ракеты дальнего радиуса действия для оказания помощи в контрнаступлении против российских войск и США совместно с союзниками по НАТО уже предприняли шаги для начала обучения украинских пилотов.

"Это обучение займет некоторое время, а затем будет осуществлена передача F-16 из европейских стран, имеющих эти самолеты в достаточном количестве", – сказал Салливан.

Что касается дальнобойных ракет, то, по словам советника Джо Байдена, США продолжат изучать этот вопрос и обсуждать его с Украиной.



Контекст:

11 июля на саммите НАТО в Вильнюсе 11 стран и Украина подписали меморандум о создании коалиции по подготовке украинских военных летчиков на истребителях F-16. В соглашении принимают участие Дания, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания. 

Как сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, в меморандуме предусмотрено, что в программе обучения примут участие украинские пилоты, техники и вспомогательный персонал. Кроме того, есть возможность включения в программу других типов истребителей, также коалиция готова рассмотреть иные способы предоставления Украине полнофункциональных возможностей F-16, сообщил он.

О начале обучения украинских пилотов в Нидерландах в августе договорились 12 июля президент Украины Владимир Зеленский и премьер страны Марк Рютте.

О том, что Румыния также может в августе начать обучение украинских пилотов на американских истребителях F-16, 12 июля сообщил CNN со ссылкой на источник. По данным телеканала, для тренировок уже выделена авиабаза в Румынии.

Теги: США, НАТО, Белый дом, истребители, война России против Украины, Джейк Салливан, F-16
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