Украина получит истребители F-16 из запасов европейских стран – Белый дом

По его словам, Украина запросила F-16 и ракеты дальнего радиуса действия для оказания помощи в контрнаступлении против российских войск и США совместно с союзниками по НАТО уже предприняли шаги для начала обучения украинских пилотов.

"Это обучение займет некоторое время, а затем будет осуществлена передача F-16 из европейских стран, имеющих эти самолеты в достаточном количестве", – сказал Салливан.

Что касается дальнобойных ракет, то, по словам советника Джо Байдена, США продолжат изучать этот вопрос и обсуждать его с Украиной.

“All 31 allies got together yesterday to say with one voice…that Ukraine’s future is in NATO.”



National Security Advisor Jake Sullivan to @GStephanopoulos on Ukraine joining the NATO alliance. pic.twitter.com/IwQ0aWHIIy — Good Morning America (@GMA) July 12, 2023







