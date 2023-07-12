Украина получит истребители F-16 из запасов европейских стран – Белый дом

По его словам, Украина запросила F-16 и ракеты дальнего радиуса действия для оказания помощи в контрнаступлении против российских войск и США совместно с союзниками по НАТО уже предприняли шаги для начала обучения украинских пилотов.
"Это обучение займет некоторое время, а затем будет осуществлена передача F-16 из европейских стран, имеющих эти самолеты в достаточном количестве", – сказал Салливан.
Что касается дальнобойных ракет, то, по словам советника Джо Байдена, США продолжат изучать этот вопрос и обсуждать его с Украиной.
“All 31 allies got together yesterday to say with one voice…that Ukraine’s future is in NATO.”— Good Morning America (@GMA) July 12, 2023
National Security Advisor Jake Sullivan to @GStephanopoulos on Ukraine joining the NATO alliance. pic.twitter.com/IwQ0aWHIIy
11 июля на саммите НАТО в Вильнюсе 11 стран и Украина подписали меморандум о создании коалиции по подготовке украинских военных летчиков на истребителях F-16. В соглашении принимают участие Дания, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания.
Как сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, в меморандуме предусмотрено, что в программе обучения примут участие украинские пилоты, техники и вспомогательный персонал. Кроме того, есть возможность включения в программу других типов истребителей, также коалиция готова рассмотреть иные способы предоставления Украине полнофункциональных возможностей F-16, сообщил он.
О начале обучения украинских пилотов в Нидерландах в августе договорились 12 июля президент Украины Владимир Зеленский и премьер страны Марк Рютте.
О том, что Румыния также может в августе начать обучение украинских пилотов на американских истребителях F-16, 12 июля сообщил CNN со ссылкой на источник. По данным телеканала, для тренировок уже выделена авиабаза в Румынии.