Обучение украинских пилотов на F-16 начнется в августе в Дании – и.о. министра обороны страны

В Вильнюсе 11 стран и Украина подписали меморандум о создании коалиции по подготовке украинских военных летчиков на истребителях F-16 Фото: EPA

Он отметил, что обучение будет проходит в городе Скридструп. Изначально будет проведено тестирование и отбор украинских кадров, потом уроки языка для летчиков, а после начнется теоретическая и практическая подготовка, рассказал чиновник.

Поульсен заявил: задача в том, чтобы Воздушные силы Украины имели базовые навыки и предпосылки для полетов и обслуживания самолетов F-16.

Он добавил, что Украине нужны самолеты "более, чем когда-либо". По мнению Поульсена, первые результаты можно будет увидеть в начале следующего года.

Сегодня на саммите в Вильнюсе 11 стран и Украина подписали меморандум о создании коалиции по подготовке украинских военных летчиков на истребителях F-16. В соглашении принимают участие Дания, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания.

Как сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, в меморандуме предусмотрено, что в программе обучения примут участие украинские пилоты, техники и вспомогательный персонал. Кроме того, есть возможность включения в программу других типов истребителей, также коалиция готова рассмотреть иные способы предоставления Украине полнофункциональных возможностей F-16, сообщил он.