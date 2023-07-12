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Румыния в августе может начать обучение украинских пилотов на F-16 – СМИ

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Румыния имеет на вооружении 16 истребителей F-16, отметили СМИ
Румыния имеет на вооружении 16 истребителей F-16, отметили СМИ
Фото: Forţele Aeriene Române / Facebook

Румыния, возможно, уже в августе начнет обучение украинских пилотов на американских истребителях F-16. Об этом 12 июля сообщил CNN со ссылкой на источник.

Отмечается, что для обучения украинских летчиков выделена авиабаза в Румынии.

По словам собеседника телеканала, Румыния запросила у производителя боевых самолетов компании Lockheed Martin симулятор F-16.

Как указал CNN, Румыния имеет на вооружении 16 истребителей F-16, ожидается, что до конца 2024 года поступит еще 32 самолета из Норвегии.

Подчеркивается, что в Румынии также есть около 10 квалифицированных инструкторов, налетавших на F-16 более 2 тыс. часов. В обучении украинских пилотов могут быть задействованы три или четыре истребителя, добавил источник телеканала.

О том, что коалиция западных стран рассматривает Румынию как возможное место для обучения украинских пилотов управлению истребителями F-16, 21 июня писало Politico.

Контекст:

11 июля на саммите НАТО в Вильнюсе 11 стран и Украина подписали меморандум о создании коалиции по подготовке украинских военных летчиков на истребителях F-16. В соглашении принимают участие Дания, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания. 

Как сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, в меморандуме предусмотрено, что в программе обучения примут участие украинские пилоты, техники и вспомогательный персонал. Кроме того, есть возможность включения в программу других типов истребителей, также коалиция готова рассмотреть иные способы предоставления Украине полнофункциональных возможностей F-16, сообщил он.

О начале обучения украинских пилотов в Нидерландах в августе договорились 12 июля президент Украины Владимир Зеленский и премьер страны Марк Рютте.

Теги: Украина, Румыния, военные учения, истребители, самолеты, авиабаза, пилот, F-16
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