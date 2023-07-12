Румыния в августе может начать обучение украинских пилотов на F-16 – СМИ

Отмечается, что для обучения украинских летчиков выделена авиабаза в Румынии.

По словам собеседника телеканала, Румыния запросила у производителя боевых самолетов компании Lockheed Martin симулятор F-16.

Как указал CNN, Румыния имеет на вооружении 16 истребителей F-16, ожидается, что до конца 2024 года поступит еще 32 самолета из Норвегии.

Подчеркивается, что в Румынии также есть около 10 квалифицированных инструкторов, налетавших на F-16 более 2 тыс. часов. В обучении украинских пилотов могут быть задействованы три или четыре истребителя, добавил источник телеканала.

О том, что коалиция западных стран рассматривает Румынию как возможное место для обучения украинских пилотов управлению истребителями F-16, 21 июня писало Politico.