Румыния в августе может начать обучение украинских пилотов на F-16 – СМИ

Отмечается, что для обучения украинских летчиков выделена авиабаза в Румынии.
По словам собеседника телеканала, Румыния запросила у производителя боевых самолетов компании Lockheed Martin симулятор F-16.
Как указал CNN, Румыния имеет на вооружении 16 истребителей F-16, ожидается, что до конца 2024 года поступит еще 32 самолета из Норвегии.
Подчеркивается, что в Румынии также есть около 10 квалифицированных инструкторов, налетавших на F-16 более 2 тыс. часов. В обучении украинских пилотов могут быть задействованы три или четыре истребителя, добавил источник телеканала.
О том, что коалиция западных стран рассматривает Румынию как возможное место для обучения украинских пилотов управлению истребителями F-16, 21 июня писало Politico.
11 июля на саммите НАТО в Вильнюсе 11 стран и Украина подписали меморандум о создании коалиции по подготовке украинских военных летчиков на истребителях F-16. В соглашении принимают участие Дания, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания.
Как сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, в меморандуме предусмотрено, что в программе обучения примут участие украинские пилоты, техники и вспомогательный персонал. Кроме того, есть возможность включения в программу других типов истребителей, также коалиция готова рассмотреть иные способы предоставления Украине полнофункциональных возможностей F-16, сообщил он.
О начале обучения украинских пилотов в Нидерландах в августе договорились 12 июля президент Украины Владимир Зеленский и премьер страны Марк Рютте.