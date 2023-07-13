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Лавров заявил, что поставки F-16 Украине в РФ расценят, как угрозу в ядерной сфере. Кулеба ответил, что Россия "проглотит" передачу истребителей

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По словам Кулебы, первые истребители F-16 должны появиться в воздушном пространстве Украины в первом квартале 2024 года
По словам Кулебы, первые истребители F-16 должны появиться в воздушном пространстве Украины в первом квартале 2024 года
Фото: ЕРА

Поставки американских истребителей F-16 Украине в стране-агрессоре РФ расценят, как угрозу в ядерной сфере со стороны стран Запада. Об этом в интервью "Ленте.ру" заявил глава МИД России Сергей Лавров.

По его словам, модификации данных самолетов имеют подставку, на которой может быть закреплено ядерное вооружение.

Лавров утверждает, что планы США о передаче Украине F-16 являются примером "крайне опасного развития событий" и якобы создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ.

Комментируя слова Лаврова, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул в Twitter, что Россия ничего не сможет сделать в ответ на предоставление Украине американских истребителей.

"Единственная угроза России – это украинский солдат. Вот кого [президенту РФ Владимиру] Путину и компании следует опасаться больше всего", – написал министр.

Он заверил, что Украина получит F-16 согласно графику.

"А Россия "проглотит" это, несмотря на "бряцание языком" Лаврова", – резюмировал Кулеба.

Контекст:

11 июля на саммите НАТО в Вильнюсе 11 стран и Украина подписали меморандум о создании коалиции по подготовке украинских военных летчиков на истребителях F-16. В соглашении принимают участие Дания, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания. 

Как сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, в меморандуме предусмотрено, что в программе обучения примут участие украинские пилоты, техники и вспомогательный персонал. Кроме того, есть возможность включения в программу других типов истребителей, также коалиция готова рассмотреть иные способы предоставления Украине полнофункциональных возможностей F-16, сообщил он.

О начале обучения украинских пилотов в Нидерландах в августе договорились 12 июля президент Украины Владимир Зеленский и премьер страны Марк Рютте.

О том, что Румыния также может в августе начать обучение украинских пилотов на американских истребителях F-16, 12 июля сообщил CNN со ссылкой на источник. По данным телеканала, для тренировок уже выделена авиабаза в Румынии.

По словам Кулебы, первые F-16 должны появиться в воздушном пространстве Украины в первом квартале 2024 года.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, НАТО, Сергей Лавров, МИД Украины, МИД России, Дмитрий Кулеба, истребители, самолеты, война России против Украины, F-16
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