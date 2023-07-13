Лавров заявил, что поставки F-16 Украине в РФ расценят, как угрозу в ядерной сфере. Кулеба ответил, что Россия "проглотит" передачу истребителей

По его словам, модификации данных самолетов имеют подставку, на которой может быть закреплено ядерное вооружение.
Лавров утверждает, что планы США о передаче Украине F-16 являются примером "крайне опасного развития событий" и якобы создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ.
Комментируя слова Лаврова, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул в Twitter, что Россия ничего не сможет сделать в ответ на предоставление Украине американских истребителей.
"Единственная угроза России – это украинский солдат. Вот кого [президенту РФ Владимиру] Путину и компании следует опасаться больше всего", – написал министр.
Он заверил, что Украина получит F-16 согласно графику.
"А Россия "проглотит" это, несмотря на "бряцание языком" Лаврова", – резюмировал Кулеба.
Russia's only threat is a Ukrainian soldier. This is whom Putin & co should be most afraid of. Ukraine will receive F-16s on schedule. Russia will swallow it despite Lavrov’s tongue-rattling. https://t.co/RJQWeWdpy2— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 13, 2023
11 июля на саммите НАТО в Вильнюсе 11 стран и Украина подписали меморандум о создании коалиции по подготовке украинских военных летчиков на истребителях F-16. В соглашении принимают участие Дания, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания.
Как сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, в меморандуме предусмотрено, что в программе обучения примут участие украинские пилоты, техники и вспомогательный персонал. Кроме того, есть возможность включения в программу других типов истребителей, также коалиция готова рассмотреть иные способы предоставления Украине полнофункциональных возможностей F-16, сообщил он.
О начале обучения украинских пилотов в Нидерландах в августе договорились 12 июля президент Украины Владимир Зеленский и премьер страны Марк Рютте.
О том, что Румыния также может в августе начать обучение украинских пилотов на американских истребителях F-16, 12 июля сообщил CNN со ссылкой на источник. По данным телеканала, для тренировок уже выделена авиабаза в Румынии.
По словам Кулебы, первые F-16 должны появиться в воздушном пространстве Украины в первом квартале 2024 года.