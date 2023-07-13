Лавров заявил, что поставки F-16 Украине в РФ расценят, как угрозу в ядерной сфере. Кулеба ответил, что Россия "проглотит" передачу истребителей

По словам Кулебы, первые истребители F-16 должны появиться в воздушном пространстве Украины в первом квартале 2024 года Фото: ЕРА

По его словам, модификации данных самолетов имеют подставку, на которой может быть закреплено ядерное вооружение.

Лавров утверждает, что планы США о передаче Украине F-16 являются примером "крайне опасного развития событий" и якобы создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ.

Комментируя слова Лаврова, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул в Twitter, что Россия ничего не сможет сделать в ответ на предоставление Украине американских истребителей.

"Единственная угроза России – это украинский солдат. Вот кого [президенту РФ Владимиру] Путину и компании следует опасаться больше всего", – написал министр.

Он заверил, что Украина получит F-16 согласно графику.

"А Россия "проглотит" это, несмотря на "бряцание языком" Лаврова", – резюмировал Кулеба.

Russia's only threat is a Ukrainian soldier. This is whom Putin & co should be most afraid of. Ukraine will receive F-16s on schedule. Russia will swallow it despite Lavrov’s tongue-rattling. https://t.co/RJQWeWdpy2 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 13, 2023