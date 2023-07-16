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США заверили, что разрешат европейским странам начать обучение украинских летчиков на F-16

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В Белом доме заверили, что Штаты не будут задерживать начало обучения украинцев на F-16
В Белом доме заверили, что Штаты не будут задерживать начало обучения украинцев на F-16 
Фото: EPA

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил, что США разрешат европейским странам начать обучение украинских летчиков на истребителях F-16. Об этом 16 июля сообщил канал CNN.

"Да, мы сделаем это. Президент дал зеленый свет, и мы разрешим, поддержим, облегчим и фактически предоставим необходимые инструменты для того, чтобы украинцы начали обучение полетам на F-16, как только европейцы будут готовы", – сказал он

Салливан отметил, что европейские лидеры заявили, что им нужно несколько недель, чтобы подготовиться к обучению, и что США уложатся в установленные ими сроки.

"Соединенные Штаты не будут задерживаться в обеспечении того, чтобы эта подготовка F-16 могла начаться", – сказал он.

Заявление Салливана появилось вскоре после того, как издание Politico написало, что в Европе до сих пор ждут разрешения США на обучение украинских пилотов на F-16.

По данным издания, более десятка европейских стран все еще ожидают, что Госдепартамент США подпишет официальный запрос на передачу руководств по эксплуатации, летных тренажеров и других материалов, связанных с истребителями американского производства.

Контекст:

11 июля на саммите НАТО в Вильнюсе 11 стран и Украина подписали меморандум о создании коалиции по подготовке украинских военных летчиков на истребителях F-16. В соглашении принимают участие Дания, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания. 

Как сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, в меморандуме предусмотрено, что в программе обучения примут участие украинские пилоты, техники и вспомогательный персонал. Кроме того, есть возможность включения в программу других типов истребителей, также коалиция готова рассмотреть иные способы предоставления Украине полнофункциональных возможностей F-16, сообщил он.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте договорились, что в августе начнется обучение украинских пилотов в Нидерландах. По данным СМИ, тогда же обучение украинских пилотов может начаться и в Румынии, для тренировок там уже выделена авиабаза.

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, первые F-16 должны появиться в воздушном пространстве Украины в первом квартале 2024 года.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: США, Украина, военные, Госдепартамент США, истребители, война России против Украины, Джейк Салливан, летчик
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