США заверили, что разрешат европейским странам начать обучение украинских летчиков на F-16

В Белом доме заверили, что Штаты не будут задерживать начало обучения украинцев на F-16 Фото: EPA

"Да, мы сделаем это. Президент дал зеленый свет, и мы разрешим, поддержим, облегчим и фактически предоставим необходимые инструменты для того, чтобы украинцы начали обучение полетам на F-16, как только европейцы будут готовы", – сказал он

Салливан отметил, что европейские лидеры заявили, что им нужно несколько недель, чтобы подготовиться к обучению, и что США уложатся в установленные ими сроки.

"Соединенные Штаты не будут задерживаться в обеспечении того, чтобы эта подготовка F-16 могла начаться", – сказал он.

Заявление Салливана появилось вскоре после того, как издание Politico написало, что в Европе до сих пор ждут разрешения США на обучение украинских пилотов на F-16.

По данным издания, более десятка европейских стран все еще ожидают, что Госдепартамент США подпишет официальный запрос на передачу руководств по эксплуатации, летных тренажеров и других материалов, связанных с истребителями американского производства.