Украинские пилоты должны начать обучение на F-16 до конца лета – Игнат

По словам Игната, молодые пилоты будут проходить подготовительную базу и наземную подготовку, а затем начнутся практические полеты на истребителях.
"Мы надеемся все же, что через несколько недель. Наверное, чтобы к концу лета уехали [на обучение] и как можно скорее приехали», — сказал он.
Игнат отметил, что учить украинских пилотов, вероятно, будут в разных странах.
"Ведь мощностей для столь быстрого обучения большого количества людей в одной стране нет. Поэтому мы должны понимать, что авиационная коалиция не зря создана", — добавил он.
11 июля на саммите НАТО в Вильнюсе 11 стран и Украина подписали меморандум о создании коалиции по подготовке украинских военных летчиков на истребителях F-16. В соглашении принимают участие Дания, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания.
Как сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, в меморандуме предусмотрено, что в программе обучения примут участие украинские пилоты, техники и вспомогательный персонал. Кроме того, есть возможность включения в программу других типов истребителей, также коалиция готова рассмотреть иные способы предоставления Украине полнофункциональных возможностей F-16, сообщил он.
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте договорились, что в августе начнется обучение украинских пилотов в Нидерландах. По данным СМИ, тогда же обучение украинских пилотов может начаться и в Румынии, для тренировок там уже выделена авиабаза.
По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, первые F-16 должны появиться в воздушном пространстве Украины в первом квартале 2024 года.