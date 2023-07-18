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Украинские пилоты должны начать обучение на F-16 до конца лета – Игнат

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Украинские пилоты могут начать обучение на западных истребителях F-16 до конца этого лета. Об этом сообщил 18 июля спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат на брифинге, который транслировал медиацентр Ukraine – Ukrinform.

По словам Игната, молодые пилоты будут проходить подготовительную базу и наземную подготовку, а затем начнутся практические полеты на истребителях.

"Мы надеемся все же, что через несколько недель. Наверное, чтобы к концу лета уехали [на обучение] и как можно скорее приехали», — сказал он.

Игнат отметил, что учить украинских пилотов, вероятно, будут в разных странах.

"Ведь мощностей для столь быстрого обучения большого количества людей в одной стране нет. Поэтому мы должны понимать, что авиационная коалиция не зря создана", — добавил он.

Контекст:

11 июля на саммите НАТО в Вильнюсе 11 стран и Украина подписали меморандум о создании коалиции по подготовке украинских военных летчиков на истребителях F-16. В соглашении принимают участие Дания, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания. 

Как сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, в меморандуме предусмотрено, что в программе обучения примут участие украинские пилоты, техники и вспомогательный персонал. Кроме того, есть возможность включения в программу других типов истребителей, также коалиция готова рассмотреть иные способы предоставления Украине полнофункциональных возможностей F-16, сообщил он.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте договорились, что в августе начнется обучение украинских пилотов в Нидерландах. По данным СМИ, тогда же обучение украинских пилотов может начаться и в Румынии, для тренировок там уже выделена авиабаза.

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, первые F-16 должны появиться в воздушном пространстве Украины в первом квартале 2024 года.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: авиация, истребители, пилот, Юрий Игнат, F-16
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