Украинские пилоты должны начать обучение на F-16 до конца лета – Игнат

По словам Игната, молодые пилоты будут проходить подготовительную базу и наземную подготовку, а затем начнутся практические полеты на истребителях.

"Мы надеемся все же, что через несколько недель. Наверное, чтобы к концу лета уехали [на обучение] и как можно скорее приехали», — сказал он.

Игнат отметил, что учить украинских пилотов, вероятно, будут в разных странах.

"Ведь мощностей для столь быстрого обучения большого количества людей в одной стране нет. Поэтому мы должны понимать, что авиационная коалиция не зря создана", — добавил он.