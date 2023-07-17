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ПОЛИТИКА

"Саммит в Вильнюсе – действительно исторический". Резников заявил о начале транзитного периода вступления Украины в НАТО

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Резников: Адаптированная годовая программа, собственно, и должна дать понимание условий, после которых может быть принято решение о вступлении. Этих условий может быть 20, а может быть три
Резников: Адаптированная годовая программа, собственно, и должна дать понимание условий, после которых может быть принято решение о вступлении. Этих условий может быть 20, а может быть три
Фото: ЕРА

Министр обороны Украины Алексей Резников в своей колонке для сайта LIGA.net, вышедшей 17 июля, заявил, что главное достижение Украины на саммите НАТО, который прошел в Вильнюсе на прошлой неделе, недооценили – в частности из-за неправильной интерпретации.

Министр отметил, что "сознательно взял паузу после визита в Вильнюс, чтобы осела информационная пена и появилась возможность больше внимания обратить на результаты" саммита.

"Главный результат саммита – комплекс принятых решений, публичных заявлений, начатых инициатив – свидетельствует, что фактически начался транзитный период вступления Украины в Альянс. Этот процесс приобретает все большее число признаков необратимости", – подчеркнул он. 

Резников отметил, что вступление Украины в НАТО де-факто зависит от Украины, так как это в первую очередь вопрос взаимосовместимости секторов безопасности и обороны страны и Альянса. Вступление в блок де-юре – это, по словам министра, вопрос политической воли стран НАТО на основе консенсуса и консенсус "может не зависеть от того, что делает или не делает Украина"

"В НАТО принимают не силы обороны, а страну. Большой вес имеют чисто политические аспекты, вопросы правосудия, верховенства права, гражданских свобод и т.д. Если посмотреть на результаты саммита в Вильнюсе с точки зрения командной игры и содержания событий – это мощный шаг вперед. Поэтому саммит действительно исторический. В первую очередь удалось донести украинское видение, поддержанное лидерами стран-партнеров: торговля территориями и свободой присоединения к альянсам безопасности недопустима, это не может быть предметом размена. Отказ от интеграции в НАТО не может быть переговорной позицией. Консенсус проявился в заявлениях. О том, что Украина будет в НАТО, когда сложатся соответствующие условия, сказали президент США Джо Байден, президент Турции Реджеп Эрдоган, премьер-министр Италии Джорджия Мелони и другие друзья Украины", – добавил глава Минобороны. 

Он также обратил внимание на декларацию о гарантиях безопасности от стран G7 и заявление премьер-министра Великобритании Риши Сунака, что такие гарантии не должны рассматриваться как альтернатива НАТО, о чем заявляла Украина. 

"Но главное достижение в нашем публичном пространстве недооценили, в частности потому, что ошибочно интерпретировали. В п. 11 итогового коммюнике саммита НАТО в Вильнюсе отмечено, что Украина больше не нуждается в плане действий по членству. Признано, что наше государство достигло прогресса во взаимосовместимости и стало более политически интегрированным в Альянс. Дальнейший прогресс будет регулярно оцениваться министрами иностранных дел на основе адаптированной годовой национальной программы. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обозначил суть изменений: вместо двухшагового процесса вступления в НАТО введен одношаговый. Многие почему-то решили, что речь идет о кальке годовой национальной программы под эгидой комиссии Украина – НАТО. Мол, ничего не изменилось. Но комиссии Украина – НАТО больше нет. Уровень взаимодействия повышен путем создания совета Украина – НАТО", – подчеркнул Резников. 

По его оценке, есть все основания для того, чтобы трансформировать содержание годовой программы. 

"Адаптированная годовая программа, собственно, и должна дать понимание условий, после которых может быть принято решение о вступлении. Этих условий может быть 20, а может быть три. Тезис о регулярности оценки создает пространство как для ритмического, так и для ускоренного движения. Прийти к выводам о выполнении условий можно в любое удобное время, когда сформируется консенсус", – добавил он.

Резников пояснил, что первое условие известно – это победа Украины в войне со страной-агрессором РФ. 

"Что касается других условий: "домашнее задание" для нашего государства – разработать свое видение адаптированной годовой программы и предложить ее для рассмотрения. Это вопрос межведомственной координации и диалога с нашими иностранными партнерами. Мы должны быть в этом процессе проактивными. Министерство обороны выполнит часть работы", – резюмировал он. 

Контекст:

В итоговом документе саммита НАТО, который прошел в Вильнюсе 11–12 июля, говорится, что Украине для вступления в блок уже не нужен план действий по членству, но пока в нем нет приглашения в Альянс. "Мы будем готовы направить Украине приглашение к вступлению в Альянс, когда союзники согласятся с этим и будут выполнены соответствующие условия", – сказано в коммюнике.

Президент Украины Владимир Зеленский результаты саммита назвал "хорошими, но не идеальными". "Если бы было приглашение – они были бы идеальны", – уточнил президент.

В то же время 12 июля на итоговой пресс-конференции Зеленский отметил, что на саммите в Литве Украина получила "недвусмысленность того, что она будет в НАТО". "Простым языком: в тот момент, когда закончится война, Украину точно пригласят в НАТО и Украина точно станет членом союза", – заявил президент.

Президента США Джо Байден во время встречи с Зеленским на полях саммита НАТО 12 июля заявил, что "с нетерпением ждет того дня, когда… мы будем официально праздновать членство [Украины] в НАТО".

16 июля в интервью телеканалу CBS советник Байдена по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина станет членом НАТО и это не подлежит обсуждению

Декларации, в которых поддерживается будущее вступление Украины в НАТО, по состоянию на 8 июля 2023 года подписали 23 страны из 31, входящей в блок. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Реджеп Эрдоган, НАТО, Италия, Джо Байден, Йенс Столтенберг, Алексей Резников, Владимир Зеленский, саммит, война России против Украины, саммит НАТО, Риши Сунак, Джейк Салливан, вступление Украины в НАТО, победа Украины
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