"Саммит в Вильнюсе – действительно исторический". Резников заявил о начале транзитного периода вступления Украины в НАТО

Резников: Адаптированная годовая программа, собственно, и должна дать понимание условий, после которых может быть принято решение о вступлении. Этих условий может быть 20, а может быть три Фото: ЕРА

Министр отметил, что "сознательно взял паузу после визита в Вильнюс, чтобы осела информационная пена и появилась возможность больше внимания обратить на результаты" саммита.

"Главный результат саммита – комплекс принятых решений, публичных заявлений, начатых инициатив – свидетельствует, что фактически начался транзитный период вступления Украины в Альянс. Этот процесс приобретает все большее число признаков необратимости", – подчеркнул он.

Резников отметил, что вступление Украины в НАТО де-факто зависит от Украины, так как это в первую очередь вопрос взаимосовместимости секторов безопасности и обороны страны и Альянса. Вступление в блок де-юре – это, по словам министра, вопрос политической воли стран НАТО на основе консенсуса и консенсус "может не зависеть от того, что делает или не делает Украина".

"В НАТО принимают не силы обороны, а страну. Большой вес имеют чисто политические аспекты, вопросы правосудия, верховенства права, гражданских свобод и т.д. Если посмотреть на результаты саммита в Вильнюсе с точки зрения командной игры и содержания событий – это мощный шаг вперед. Поэтому саммит действительно исторический. В первую очередь удалось донести украинское видение, поддержанное лидерами стран-партнеров: торговля территориями и свободой присоединения к альянсам безопасности недопустима, это не может быть предметом размена. Отказ от интеграции в НАТО не может быть переговорной позицией. Консенсус проявился в заявлениях. О том, что Украина будет в НАТО, когда сложатся соответствующие условия, сказали президент США Джо Байден, президент Турции Реджеп Эрдоган, премьер-министр Италии Джорджия Мелони и другие друзья Украины", – добавил глава Минобороны.

Он также обратил внимание на декларацию о гарантиях безопасности от стран G7 и заявление премьер-министра Великобритании Риши Сунака, что такие гарантии не должны рассматриваться как альтернатива НАТО, о чем заявляла Украина.

"Но главное достижение в нашем публичном пространстве недооценили, в частности потому, что ошибочно интерпретировали. В п. 11 итогового коммюнике саммита НАТО в Вильнюсе отмечено, что Украина больше не нуждается в плане действий по членству. Признано, что наше государство достигло прогресса во взаимосовместимости и стало более политически интегрированным в Альянс. Дальнейший прогресс будет регулярно оцениваться министрами иностранных дел на основе адаптированной годовой национальной программы. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обозначил суть изменений: вместо двухшагового процесса вступления в НАТО введен одношаговый. Многие почему-то решили, что речь идет о кальке годовой национальной программы под эгидой комиссии Украина – НАТО. Мол, ничего не изменилось. Но комиссии Украина – НАТО больше нет. Уровень взаимодействия повышен путем создания совета Украина – НАТО", – подчеркнул Резников.

По его оценке, есть все основания для того, чтобы трансформировать содержание годовой программы.

"Адаптированная годовая программа, собственно, и должна дать понимание условий, после которых может быть принято решение о вступлении. Этих условий может быть 20, а может быть три. Тезис о регулярности оценки создает пространство как для ритмического, так и для ускоренного движения. Прийти к выводам о выполнении условий можно в любое удобное время, когда сформируется консенсус", – добавил он.

Резников пояснил, что первое условие известно – это победа Украины в войне со страной-агрессором РФ.

"Что касается других условий: "домашнее задание" для нашего государства – разработать свое видение адаптированной годовой программы и предложить ее для рассмотрения. Это вопрос межведомственной координации и диалога с нашими иностранными партнерами. Мы должны быть в этом процессе проактивными. Министерство обороны выполнит часть работы", – резюмировал он.