Белый дом: Будущее Украины – в НАТО, и это не подлежит обсуждению

Он подчеркнул, что сейчас украинцы храбро и отважно наступают на позиции россиян на юге и на востоке, нанося огромный урон российским войскам.

Салливан отметил, что Запад работает над тем, чтобы и дальше ужесточать санкции, опустошая военно-промышленную базу России, ослабляя ее способность производить передовые технологии.

"Мы продолжим оказывать экономическое давление на Россию, а украинцы продолжат оказывать на Россию военное давление. Так что я думаю, что в конце концов, если Россия решит продолжать войну, это дорого обойдется России. И Украина продолжит прогрессировать на поле боя", – уверен советник Байдена.

Он добавил, что США собираются убедиться, что Украина получает необходимую поддержку столько, сколько потребуется.

"И наконец, да, мы очень просто сказали в НАТО, что будущее Украины – в НАТО. Мы имели в виду это. Это не обсуждается. Это то, к чему теперь привержены все – 31 союзник", – подытожил Салливан.