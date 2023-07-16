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Белый дом: Будущее Украины – в НАТО, и это не подлежит обсуждению

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Салливан заявил, что США собираются убедиться, что Украина получает необходимую поддержку столько, сколько потребуется
Салливан заявил, что США собираются убедиться, что Украина получает необходимую поддержку столько, сколько потребуется
Фото: EPA

Советник президента США Джо Байдена по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина станет членом НАТО и это не подлежит обсуждению. Такое мнение он высказал в интервью телеканалу CBS 16 июля.

Он подчеркнул, что сейчас украинцы храбро и отважно наступают на позиции россиян на юге и на востоке, нанося огромный урон российским войскам.

Салливан отметил, что Запад работает над тем, чтобы и дальше ужесточать санкции, опустошая военно-промышленную базу России, ослабляя ее способность производить передовые технологии.

"Мы продолжим оказывать экономическое давление на Россию, а украинцы продолжат оказывать на Россию военное давление. Так что я думаю, что в конце концов, если Россия решит продолжать войну, это дорого обойдется России. И Украина продолжит прогрессировать на поле боя", – уверен советник Байдена.

Он добавил, что США собираются убедиться, что Украина получает необходимую поддержку столько, сколько потребуется.

"И наконец, да, мы очень просто сказали в НАТО, что будущее Украины – в НАТО. Мы имели в виду это. Это не обсуждается. Это то, к чему теперь привержены все – 31 союзник", – подытожил Салливан.

Контекст:

В итоговом документе саммита НАТО, который прошел в Вильнюсе 11–12 июля, говорится, что Украине для вступления в блок уже не нужен план действий по членству, но пока в нем нет приглашения в Альянс. "Мы будем готовы направить Украине приглашение к вступлению в Альянс, когда союзники согласятся с этим и будут выполнены соответствующие условия", – сказано в коммюнике.

Президент Украины Владимир Зеленский результаты саммита назвал "хорошими, но не идеальными". "Если бы было приглашение – они были бы идеальны", – уточнил президент.

В то же время 12 июля на итоговой пресс-конференции Зеленский отметил, что на саммите в Литве Украина получила "недвусмысленность того, что она будет в НАТО". "Простым языком: в тот момент, когда закончится война, Украину точно пригласят в НАТО и Украина точно станет членом союза", – заявил президент.

Байден во время встречи с Зеленским на полях саммита НАТО 12 июля заявил, что "с нетерпением ждет того дня, когда… мы будем официально праздновать членство [Украины] в НАТО".

Декларации, в которых поддерживается будущее вступление Украины в НАТО, по состоянию на 8 июля 2023 года подписали 23 страны из 31, входящей в блок.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, США, Украина, НАТО, война, Белый дом, саммит, украинцы, членство, Джейк Салливан, вступление Украины в НАТО
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