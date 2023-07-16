Белый дом: Будущее Украины – в НАТО, и это не подлежит обсуждению

Он подчеркнул, что сейчас украинцы храбро и отважно наступают на позиции россиян на юге и на востоке, нанося огромный урон российским войскам.
Салливан отметил, что Запад работает над тем, чтобы и дальше ужесточать санкции, опустошая военно-промышленную базу России, ослабляя ее способность производить передовые технологии.
"Мы продолжим оказывать экономическое давление на Россию, а украинцы продолжат оказывать на Россию военное давление. Так что я думаю, что в конце концов, если Россия решит продолжать войну, это дорого обойдется России. И Украина продолжит прогрессировать на поле боя", – уверен советник Байдена.
Он добавил, что США собираются убедиться, что Украина получает необходимую поддержку столько, сколько потребуется.
"И наконец, да, мы очень просто сказали в НАТО, что будущее Украины – в НАТО. Мы имели в виду это. Это не обсуждается. Это то, к чему теперь привержены все – 31 союзник", – подытожил Салливан.
В итоговом документе саммита НАТО, который прошел в Вильнюсе 11–12 июля, говорится, что Украине для вступления в блок уже не нужен план действий по членству, но пока в нем нет приглашения в Альянс. "Мы будем готовы направить Украине приглашение к вступлению в Альянс, когда союзники согласятся с этим и будут выполнены соответствующие условия", – сказано в коммюнике.
Президент Украины Владимир Зеленский результаты саммита назвал "хорошими, но не идеальными". "Если бы было приглашение – они были бы идеальны", – уточнил президент.
В то же время 12 июля на итоговой пресс-конференции Зеленский отметил, что на саммите в Литве Украина получила "недвусмысленность того, что она будет в НАТО". "Простым языком: в тот момент, когда закончится война, Украину точно пригласят в НАТО и Украина точно станет членом союза", – заявил президент.
Байден во время встречи с Зеленским на полях саммита НАТО 12 июля заявил, что "с нетерпением ждет того дня, когда… мы будем официально праздновать членство [Украины] в НАТО".
Декларации, в которых поддерживается будущее вступление Украины в НАТО, по состоянию на 8 июля 2023 года подписали 23 страны из 31, входящей в блок.