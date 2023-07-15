Данилов: Следующий саммит НАТО в США будет победным для Украины

"В НАТО очень тщательно относятся ко многим сферам жизнедеятельности страны, которая является членом Альянса, и нам по этим критериям нужно отвечать. У нас некоторые привыкли считать, что НАТО – это только военный союз. Однако на самом деле это другое сообщество, воплощающее в себе убеждение, что его членом должна быть демократическая страна с соответствующим судопроизводством и многими другими критериями, в которых нам нужно работать, трансформироваться, чтобы соответствовать всем высоким стандартам, которые есть в странах НАТО", – отметил Данилов.

При этом он подчеркнул, что для достижения необходимых результатов Украине придется проделать серьезную работу.

"Я уверен, что следующий саммит, который пройдет в следующем году в США, будет максимально победным. Мы приложим к этому максимум усилий, но это совместная работа всего общества. Это не задача только какого-то отдельного министра, это наша общая задача. Это большая работа, которой не нужно бояться, потому что в мире нет ничего невозможного", – сказал Данилов.