Данилов: Следующий саммит НАТО в США будет победным для Украины

"В НАТО очень тщательно относятся ко многим сферам жизнедеятельности страны, которая является членом Альянса, и нам по этим критериям нужно отвечать. У нас некоторые привыкли считать, что НАТО – это только военный союз. Однако на самом деле это другое сообщество, воплощающее в себе убеждение, что его членом должна быть демократическая страна с соответствующим судопроизводством и многими другими критериями, в которых нам нужно работать, трансформироваться, чтобы соответствовать всем высоким стандартам, которые есть в странах НАТО", – отметил Данилов.
При этом он подчеркнул, что для достижения необходимых результатов Украине придется проделать серьезную работу.
"Я уверен, что следующий саммит, который пройдет в следующем году в США, будет максимально победным. Мы приложим к этому максимум усилий, но это совместная работа всего общества. Это не задача только какого-то отдельного министра, это наша общая задача. Это большая работа, которой не нужно бояться, потому что в мире нет ничего невозможного", – сказал Данилов.
Саммит НАТО прошел в Вильнюсе 11–12 июля.
В первый день саммита СМИ сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский пытался заставить НАТО переписать итоговое коммюнике, в котором, как он отмечал, "обсуждаются формулировки без Украины". Как написало издание The Guardian, Зеленский прибегал к "жесткой публичной дипломатии".
СМИ сообщали, что среди стран – членов Альянса США и ФРГ имели самую сильную позицию против предоставления Украине в коммюнике саммита конкретных временных рамок и ее пути к членству в НАТО.
В итоговом документе саммита Альянса говорится, что Украине для вступления в блок уже не нужен ПДЧ, но пока в нем нет приглашения в Альянс. "Мы будем готовы направить Украине приглашение о вступлении в Альянс, когда союзники согласятся с этим и будут выполнены соответствующие условия", – сказано в коммюнике.
Зеленский такие результаты назвал "хорошими, но не идеальными". В то же время 12 июля на итоговой пресс-конференции президент Украины отметил, что на саммите в Литве Украина получила "недвусмысленность того, что она будет в НАТО". "Простым языком: в тот момент, когда закончится война, Украину точно пригласят в НАТО и Украина точно станет членом союза", – заявил Зеленский.
Президент США Джо Байден во время встречи с Зеленским на полях саммита НАТО 12 июля заявил, что "с нетерпением ждет того дня, когда… мы будем официально праздновать членство [Украины] в НАТО".
Декларации, в которых поддерживается будущее вступление Украины в НАТО, по состоянию на 8 июля 2023 года подписали 23 страны из 31, входящей в блок.