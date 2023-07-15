"Драматизм был очень высок" . Науседа описал реакцию западных лидеров на твит Зеленского в первый день саммита НАТО

По его словам, эмоциональный фон был напряженным для всех сторон. Науседа подтвердил, что была вероятность того, что это плохо отразится на "украинских" пунктах итогового документа саммита.

"Драматизм был очень высок, и в какой-то момент у меня, конечно, были основания опасаться, что текст может вдруг стать гораздо хуже, или что будут упущены вещи, которые очень важны для нас и для Украины", – сказал президент Литвы.

При этом Науседа сказал, что понимает эмоции Зеленского, и все союзники "не могут не сопереживать ситуации человека, который руководит страной, защищающейся от кровавого агрессора". Кроме того, он назвал слова Зеленского "инструментом торга", которые могли оказать влияние на еще неготовое коммюнике.

"Но в тот момент я просто прекрасно понимал, что мы уже достигли максимума и любая попытка пойти дальше разрушит сам Вильнюсский саммит. Я говорю это очень ответственно. Это могло произойти", – добавил он.

13 июля написало The Washington Post со ссылкой на анонимные источники писал, что пост президента Украины в Twitter, в котором он назвал формулировку относительно приглашения Украины в НАТО "беспрецедентной и абсурдной", разозлил делегацию США.

Замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква, отвечая на вопрос об этом в эфире "Радіо Свобода" 14 июля, заявил, что твит Зеленского не вызвал недовольства среди партнеров.

"Более того… могу сказать, что некоторые партнеры, а это было большинство партнеров, говорили: "Вы знаете, если честно, мы, наверное, могли бы сделать то же самое", – сказал он.