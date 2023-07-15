ГОРДОН
 
 
МИР

"Драматизм был очень высок" . Науседа описал реакцию западных лидеров на твит Зеленского в первый день саммита НАТО

Президент Литвы заявил, что сказал, что понимает эмоции Зеленского
Президент Литвы заявил, что сказал, что понимает эмоции Зеленского
Фото: ЕРА

Союзники Украины болезненно отреагировали на критику президента Украины Владимира Зеленского их нерешительности в вопросе приглашения Украины в НАТО. Об этом президент Литвы Гитанас Науседа рассказал в опубликованном 13 июля интервью LRT.

По его словам, эмоциональный фон был напряженным для всех сторон. Науседа подтвердил, что была вероятность того, что это плохо отразится на "украинских" пунктах итогового документа саммита.

"Драматизм был очень высок, и в какой-то момент у меня, конечно, были основания опасаться, что текст может вдруг стать гораздо хуже, или что будут упущены вещи, которые очень важны для нас и для Украины", – сказал президент Литвы.

При этом Науседа сказал, что понимает эмоции Зеленского, и все союзники "не могут не сопереживать ситуации человека, который руководит страной, защищающейся от кровавого агрессора". Кроме того, он назвал слова Зеленского "инструментом торга", которые могли оказать влияние на еще неготовое коммюнике.

"Но в тот момент я просто прекрасно понимал, что мы уже достигли максимума и любая попытка пойти дальше разрушит сам Вильнюсский саммит. Я говорю это очень ответственно. Это могло произойти", – добавил он.

13 июля написало The Washington Post со ссылкой на анонимные источники писал, что пост президента Украины в Twitter, в котором он назвал формулировку относительно приглашения Украины в НАТО "беспрецедентной и абсурдной", разозлил делегацию США.

Замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква, отвечая на вопрос об этом в эфире "Радіо Свобода" 14 июля, заявил, что твит Зеленского не вызвал недовольства среди партнеров.

"Более того… могу сказать, что некоторые партнеры, а это было большинство партнеров, говорили: "Вы знаете, если честно, мы, наверное, могли бы сделать то же самое", – сказал он.

Контекст:

Зеленский на пути в Вильнюс написал в Twitter пост, в котором рассказал о сигналах, что на саммите НАТО обсуждаются формулировки без Киева. "Это формулировка только относительно приглашения, а не относительно членства Украины. Беспрецедентно и абсурдно, когда нет никаких временных рамок ни для приглашения, ни для членства Украины и когда вместо этого добавляется какая-то странная формулировка об "условиях" даже для приглашения Украины", – отметил он, добавив, что на саммите нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса

В итоговом документе саммита НАТО, который прошел в Вильнюсе 11–12 июля, говорится, что Украине для вступления в блок уже не нужен план действий по членству, но пока в нем нет приглашения в Альянс. "Мы будем готовы направить Украине приглашение к вступлению в Альянс, когда союзники согласятся с этим и будут выполнены соответствующие условия", – сказано в коммюнике.

Теги: Литва, Вильнюс, Владимир Зеленский, саммит НАТО, Гитанас Науседа, вступление Украины в НАТО
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Александре Зеленской – 19 лет. Ее близкая подруга рассказала, как изменилась жизнь дочери президента Украины. Фото
Александре Зеленской – 19 лет. Ее близкая подруга рассказала, как изменилась жизнь дочери президента Украины. Фото
Галина ГРИШИНА
"До сих пор пишут: "Просто поменялись". Dantes высказался о свадьбе Дорофеевой, которая вышла замуж за его бывшего лучшего друга
"До сих пор пишут: "Просто поменялись". Dantes высказался о свадьбе Дорофеевой, которая вышла замуж за его бывшего лучшего друга
Галина ГРИШИНА
45-летний миллиардер, который ради омоложения переливал себе кровь 17-летнего сына, объяснил, почему отказался от этой затеи
45-летний миллиардер, который ради омоложения переливал себе кровь 17-летнего сына, объяснил, почему отказался от этой затеи
Галина ГРИШИНА
"Как трудно было молчать". Завадюк рассказал, когда Дорофеева на самом деле вышла замуж за Кацурина
"Как трудно было молчать". Завадюк рассказал, когда Дорофеева на самом деле вышла замуж за Кацурина
Галина ГРИШИНА
Вот как с помощью дрожжей можно повысить урожайность огурцов и помидоров. Эксперты рассказали об эффективной подкормке
Вот как с помощью дрожжей можно повысить урожайность огурцов и помидоров. Эксперты рассказали об эффективной подкормке
Галина ГРИШИНА
Сделайте это в душе, когда моете голову, – и ваши локоны станут густыми. Трихолог рассказала, как ухаживать за тонкими волосами
Сделайте это в душе, когда моете голову, – и ваши локоны станут густыми. Трихолог рассказала, как ухаживать за тонкими волосами
Галина ГРИШИНА
"Ногти для Барби". Ярко-розовый французский маникюр с глиттером
"Ногти для Барби". Ярко-розовый французский маникюр с глиттером
55-летний Шрайбер тайно женился на 31-летней избраннице, которая находится на девятом месяце беременности – СМИ
55-летний Шрайбер тайно женился на 31-летней избраннице, которая находится на девятом месяце беременности – СМИ
Галина ГРИШИНА
"Люблю и радуюсь". Ефросинина показала, в каком платье была на тайной свадьбе Дорофеевой и Кацурина. Видео
"Люблю и радуюсь". Ефросинина показала, в каком платье была на тайной свадьбе Дорофеевой и Кацурина. Видео
Галина ГРИШИНА
"Превратитесь в мешок с картофелем". Стилист рассказала, как не стоит носить вещи оверсайз
"Превратитесь в мешок с картофелем". Стилист рассказала, как не стоит носить вещи оверсайз
Названа причина смерти единственной дочери Пресли. За несколько лет до этого она делала операцию по снижению веса
Названа причина смерти единственной дочери Пресли. За несколько лет до этого она делала операцию по снижению веса
Галина ГРИШИНА
Как выбрать в магазине твердый сыр. Украинский сыровар рассказал, на что обратить внимание в первую очередь
Как выбрать в магазине твердый сыр. Украинский сыровар рассказал, на что обратить внимание в первую очередь
Галина ГРИШИНА
"Общаться с козлами – все равно, что есть свою рвоту. Просто не ешь ее". Никитюк рассказала о личной жизни, изменах и мужчинах-козлах
"Общаться с козлами – все равно, что есть свою рвоту. Просто не ешь ее". Никитюк рассказала о личной жизни, изменах и мужчинах-козлах
Галина ГРИШИНА
Когда нужно выкапывать чеснок. Эксперты назвали четыре верных признака, что головки созрели и урожай будет храниться всю зиму
Когда нужно выкапывать чеснок. Эксперты назвали четыре верных признака, что головки созрели и урожай будет храниться всю зиму
Галина ГРИШИНА
Масло из авокадо. Рецепт из пяти составляющих от нутрициолога
Масло из авокадо. Рецепт из пяти составляющих от нутрициолога
Галина ГРИШИНА
Ратаковски появилась на публике в трендовом прозрачном платье с вырезом в зоне декольте. Фото, видео
Ратаковски появилась на публике в трендовом прозрачном платье с вырезом в зоне декольте. Фото, видео
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
В сети обсуждают реакцию Зеленской на поцелуй ее мужа с первой леди Литвы. Видео (827944)
2
"Сотрудники почты были шокированы". 11-летняя украинка выслала Залужному подарок на адрес Минобороны. Он получил презент и сделал фото (270257)
3
Экс-жена Кацурина в день объявления о его свадьбе с Дорофеевой сделала пост о маленьком сыне от него (204069)
4
Посыпьте этим участок – и томаты будете собирать ведрами. Эксперты рассказали, как без химии удобрить помидоры в июле (112064)
5
"Мы долго ждали это чудо. Оно далось мне нелегко". 40-летняя экс-нардеп Залищук родила первенца спустя пять лет после свадьбы (97351)
6
Дорофеева вышла замуж за Кацурина. Свадебные фото (91819)
7
Депп записал видео для населения страны-агрессора РФ, в котором пожелал ему "беречь себя" (63180)
8
Dantes сделал первый пост после объявления Дорофеевой о свадьбе с Кацуриным (55166)
 
 
 
 