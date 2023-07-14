Твит Зеленского с критикой Запада разозлил делегацию США. Они даже хотели отозвать "приглашение" в НАТО – СМИ

Собеседники СМИ заявили, что послы, министры и другие высокопоставленные лица провели неофициальные переговоры о том, как Альянс должен ответить. Официальные лица США подняли вопрос о возможности пересмотра или изъятия фрагмента, против которого так решительно возражал Зеленский: "Мы сможем направить Украине приглашение присоединиться к Альянсу, когда члены Альянса согласятся и будут выполнены условия".

Представитель США, знакомый с разговорами, признал, что рассматривались изменения в декларации, заявив, что администрация президента США Джо Байдена внимательно относилась к беспокойствам Зеленского и надеялась, что они смогут как-то их решить.

Однако трое других высокопоставленных политиков, двое из которых были непосредственными участниками переговоров, заявили, что они твердо считают, что США наоборот готовятся ослабить формулировку документа – чтобы сделать его менее благоприятным для быстрого присоединения Украины к альянсу.

"Некоторые хотели изъять упоминание о "приглашении" или найти другое место для этого слова", – сказал один из высокопоставленных политиков, дипломат НАТО, участвовавший в переговорах.

Другой высокопоставленный дипломат НАТО заявил, что, хотя несколько человек поддержали удаление расстроившей Зеленского формулировки, делегация США "не хотела специально убирать это обещание" приглашения из декларации. Был достигнут консенсус в отношении того, что переработка документа приведет к задержке его выпуска, и "в конце концов те, кто больше всего обеспокоен реакцией Украины, пришли к выводу, что лучше придерживаться текста" в том виде, в котором он был разработан.

Журналисты считают, что этот инцидент иллюстрирует недовольство внутри НАТО тактикой давления Зеленского.

"В то же время закулисная схватка, которую он затеял, показывает, как мало альянс может с этим поделать: страны НАТО всецело участвуют в военных действиях, и многие государства-члены по-прежнему глубоко сочувствуют требованиям Зеленского о более высоком уровне поддержки. И хотя многие официальные лица выразили недовольство этим твитом, было понимание того, что лидер борющейся нации должен продемонстрировать, что он сделает все, чтобы получить максимум от имени своего народа", – добавили в The Washington Post.