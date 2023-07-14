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Твит Зеленского с критикой Запада разозлил делегацию США. Они даже хотели отозвать "приглашение" в НАТО – СМИ

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Американских чиновников разозлил пост Зеленского, где он назвал формулировку относительно приглашения Украины в НАТО "беспрецедентной и абсурдной"
Американских чиновников разозлил пост Зеленского, где он назвал формулировку относительно приглашения Украины в НАТО "беспрецедентной и абсурдной"
Фото: EPA

Пост президента Украины Владимира Зеленский в Twitter, в котором он назвал формулировку относительно приглашения Украины в НАТО "беспрецедентной и абсурдной", разозлил делегацию США. Об этом 13 июля написало издание The Washington Post со ссылкой на анонимные источники.

Собеседники СМИ заявили, что послы, министры и другие высокопоставленные лица провели неофициальные переговоры о том, как Альянс должен ответить. Официальные лица США подняли вопрос о возможности пересмотра или изъятия фрагмента, против которого так решительно возражал Зеленский: "Мы сможем направить Украине приглашение присоединиться к Альянсу, когда члены Альянса согласятся и будут выполнены условия".

Представитель США, знакомый с разговорами, признал, что рассматривались изменения в декларации, заявив, что администрация президента США Джо Байдена внимательно относилась к беспокойствам Зеленского и надеялась, что они смогут как-то их решить.

Однако трое других высокопоставленных политиков, двое из которых были непосредственными участниками переговоров, заявили, что они твердо считают, что США наоборот готовятся ослабить формулировку документа – чтобы сделать его менее благоприятным для быстрого присоединения Украины к альянсу.

"Некоторые хотели изъять упоминание о "приглашении" или найти другое место для этого слова", – сказал один из высокопоставленных политиков, дипломат НАТО, участвовавший в переговорах.

Другой высокопоставленный дипломат НАТО заявил, что, хотя несколько человек поддержали удаление расстроившей Зеленского формулировки, делегация США "не хотела специально убирать это обещание" приглашения из декларации. Был достигнут консенсус в отношении того, что переработка документа приведет к задержке его выпуска, и "в конце концов те, кто больше всего обеспокоен реакцией Украины, пришли к выводу, что лучше придерживаться текста" в том виде, в котором он был разработан.

Журналисты считают, что этот инцидент иллюстрирует недовольство внутри НАТО тактикой давления Зеленского.

"В то же время закулисная схватка, которую он затеял, показывает, как мало альянс может с этим поделать: страны НАТО всецело участвуют в военных действиях, и многие государства-члены по-прежнему глубоко сочувствуют требованиям Зеленского о более высоком уровне поддержки. И хотя многие официальные лица выразили недовольство этим твитом, было понимание того, что лидер борющейся нации должен продемонстрировать, что он сделает все, чтобы получить максимум от имени своего народа", – добавили в The Washington Post.

Контекст:

Саммит НАТО прошел в столице Литвы 11–12 июля. В итоговом документе саммита Альянса говорится, что Украине для вступления в блок уже не нужен план действий по членству, но пока в нем нет приглашения в Альянс.

"Министры иностранных дел НАТО будут регулярно оценивать прогресс в рамках адаптированной годовой национальной программы. Альянс будет поддерживать Украину в проведении этих реформ на ее пути к будущему членству", – говорится в коммюнике.

Зеленский результаты саммита назвал "хорошими, но не идеальными". В то же время 12 июля на итоговой пресс-конференции президент Украины отметил, что на саммите в Литве Украина получила "недвусмысленность того, что она будет в НАТО". "Простым языком: в тот момент, когда закончится война, Украину точно пригласят в НАТО и Украина точно станет членом союза", – заявил Зеленский.

Президент США Джо Байден во время встречи с Зеленским на полях саммита НАТО 12 июля заявил, что "с нетерпением ждет того дня, когда… мы будем официально праздновать членство [Украины] в НАТО".

Декларации, в которых поддерживается будущее вступление Украины в НАТО, по состоянию на 8 июля 2023 года подписали 23 страны из 31, входящей в блок.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: США, Украина, НАТО, Джо Байден, Владимир Зеленский, саммит, саммит НАТО, вступление Украины в НАТО
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