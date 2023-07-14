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Джонсон заявил, что не может быть "никакого оправдания" для отсрочки членства Украины в НАТО

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По словам Джонсона, очень важно установить, что Украина находится на пути к членству в НАТО
По словам Джонсона, очень важно установить, что Украина находится на пути к членству в НАТО
Фото: EPA

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что не может быть "никаких оправданий" для отсрочки членства Украины в НАТО. Об этом он сказал 12 июля в интервью CNN.

"Не может быть никаких оправданий или причин для того, чтобы продолжать возиться и откладывать", – сказал Джонсон.

Он добавил, что очень важно установить, что Украина находится на пути к членству в НАТО.

"Последнее оставшееся возражение заключалось в том, что это будет провокацией для [президента страны-агрессора] Владимира Путина. Что ж, мы уже видели, что происходит, когда Украина не входит в НАТО, – это провоцирует самую страшную войну в Европе за последние 80 лет", – подчеркнул Джонсон.

Экс-премьер Британии предупредил, что, помимо российской армии, самым большим врагом украинцев в войне является "усталость от Украины".

"Это истощение остального мира, и особенно сторонников Украины, в том, чтобы убедиться, что они победят. Но они должны победить, это абсолютно необходимо", – добавил он, пояснив, что победа Украины "жизненно важна для демократии и свободы во всем мире".

В интервью Джонсон также сказал, что поддерживает решение Байдена предоставить Украине кассетные боеприпасы, несмотря на то, что Великобритания осудила этот шаг. 

Контекст:

Саммит НАТО прошел в столице Литвы 11–12 июля. В итоговом документе саммита Альянса говорится, что Украине для вступления в блок уже не нужен план действий по членству, но пока в нем нет приглашения в Альянс.

"Министры иностранных дел НАТО будут регулярно оценивать прогресс в рамках адаптированной годовой национальной программы. Альянс будет поддерживать Украину в проведении этих реформ на ее пути к будущему членству", – говорится в коммюнике.

Президент Украины Владимир Зеленский результаты саммита назвал "хорошими, но не идеальными". В то же время 12 июля на итоговой пресс-конференции президент Украины отметил, что на саммите в Литве Украина получила "недвусмысленность того, что она будет в НАТО". "Простым языком: в тот момент, когда закончится война, Украину точно пригласят в НАТО и Украина точно станет членом союза", – заявил Зеленский.

Президент США Джо Байден во время встречи с Зеленским на полях саммита НАТО 12 июля заявил, что "с нетерпением ждет того дня, когда… мы будем официально праздновать членство [Украины] в НАТО".

Декларации, в которых поддерживается будущее вступление Украины в НАТО, по состоянию на 8 июля 2023 года подписали 23 страны из 31, входящей в блок.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, США, Украина, НАТО, Великобритания, война, боеприпасы, Борис Джонсон, саммит НАТО, членство, Британия, вступление Украины в НАТО
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