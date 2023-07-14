Джонсон заявил, что не может быть "никакого оправдания" для отсрочки членства Украины в НАТО

По словам Джонсона, очень важно установить, что Украина находится на пути к членству в НАТО Фото: EPA

"Не может быть никаких оправданий или причин для того, чтобы продолжать возиться и откладывать", – сказал Джонсон.

Он добавил, что очень важно установить, что Украина находится на пути к членству в НАТО.

"Последнее оставшееся возражение заключалось в том, что это будет провокацией для [президента страны-агрессора] Владимира Путина. Что ж, мы уже видели, что происходит, когда Украина не входит в НАТО, – это провоцирует самую страшную войну в Европе за последние 80 лет", – подчеркнул Джонсон.

Экс-премьер Британии предупредил, что, помимо российской армии, самым большим врагом украинцев в войне является "усталость от Украины".

"Это истощение остального мира, и особенно сторонников Украины, в том, чтобы убедиться, что они победят. Но они должны победить, это абсолютно необходимо", – добавил он, пояснив, что победа Украины "жизненно важна для демократии и свободы во всем мире".

В интервью Джонсон также сказал, что поддерживает решение Байдена предоставить Украине кассетные боеприпасы, несмотря на то, что Великобритания осудила этот шаг.