Кулеба рассказал, что его не устраивает в результатах саммита НАТО в Вильнюсе

На вопрос, доволен ли он результатами саммита, Кулеба ответил, что в целом да.

"Меня не устраивает только один момент: что в самом тексте коммюнике саммита нет четких слов, что либо "Украину приглашаем к членству", либо "пригласим Украину к членству" условно, там, завтра. Но это был саммит, на котором важно не только то, что было в тексте в официальных решениях и заявлениях, но и то, что было за кулисами. И была принципиальная разница не только с Бухарестским саммитом 2008 года, с которым все сравнивают Вильнюс, но даже с саммитом в Мадриде. Разница в том, что мы преодолели психологический барьер и я вижу, что Украину реально видят членом НАТО. То есть то, что они не сделали "квантовый рывок", – это плохо. Но, с другой стороны, я вижу, что он неминуем и произойдет намного раньше, чем нам кажется. Потому что все внутри за закрытыми дверями абсолютно спокойно уверенно говорят: "Не волнуйтесь, вопрос решен, вы будете членом НАТО", – сказал он.