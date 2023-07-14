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Кулеба рассказал, что его не устраивает в результатах саммита НАТО в Вильнюсе

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Кулеба: Мы преодолели психологический барьер, Украину реально видят членом НАТО
Кулеба: Мы преодолели психологический барьер, Украину реально видят членом НАТО
Фото: EPA

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью каналу ICTV, которое вышло 14 июля, рассказал, что его не устраивает в результатах саммита НАТО в Вильнюсе.

На вопрос, доволен ли он результатами саммита, Кулеба ответил, что в целом да.

"Меня не устраивает только один момент: что в самом тексте коммюнике саммита нет четких слов, что либо "Украину приглашаем к членству", либо "пригласим Украину к членству" условно, там, завтра. Но это был саммит, на котором важно не только то, что было в тексте в официальных решениях и заявлениях, но и то, что было за кулисами. И была принципиальная разница не только с Бухарестским саммитом 2008 года, с которым все сравнивают Вильнюс, но даже с саммитом в Мадриде. Разница в том, что мы преодолели психологический барьер и я вижу, что Украину реально видят членом НАТО. То есть то, что они не сделали "квантовый рывок", – это плохо. Но, с другой стороны, я вижу, что он неминуем и произойдет намного раньше, чем нам кажется. Потому что все внутри за закрытыми дверями абсолютно спокойно уверенно говорят: "Не волнуйтесь, вопрос решен, вы будете членом НАТО", – сказал он.

Контекст:

Саммит НАТО прошел в столице Литвы 11–12 июля. В итоговом документе саммита Альянса говорится, что Украине для вступления в блок уже не нужен план действий по членству, но пока в нем нет приглашения в Альянс.

"Министры иностранных дел НАТО будут регулярно оценивать прогресс в рамках адаптированной годовой национальной программы. Альянс будет поддерживать Украину в проведении этих реформ на ее пути к будущему членству", – говорится в коммюнике.

Президент Украины Владимир Зеленский результаты саммита назвал "хорошими, но не идеальными". В то же время 12 июля на итоговой пресс-конференции президент Украины отметил, что на саммите в Литве Украина получила "недвусмысленность того, что она будет в НАТО". "Простым языком: в тот момент, когда закончится война, Украину точно пригласят в НАТО и Украина точно станет членом союза", – заявил Зеленский.

Президент США Джо Байден во время встречи с Зеленским на полях саммита НАТО 12 июля заявил, что "с нетерпением ждет того дня, когда… мы будем официально праздновать членство [Украины] в НАТО".

Декларации, в которых поддерживается будущее вступление Украины в НАТО, по состоянию на 8 июля 2023 года подписали 23 страны из 31, входящей в блок.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, НАТО, Вильнюс, Дмитрий Кулеба, саммит НАТО
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