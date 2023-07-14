Яценюк: Хочется верить, что на саммите НАТО в Вашингтоне в 2024 году произойдет чудо и Украина войдет в Альянс

"Я надеюсь, что саммит натовский, саммит, который будет в Вашингтоне в следующем году, – мне хочется верить, что там произойдет чудо. Знаете, как с "Азовом" (видимо, имеется в виду недавнее возвращение из Турции в Украину находившихся ранее в российском плену командиров защитников Мариуполя Донецкой области. – "ГОРДОН"). Вот произойдет чудо, и в рамках этого чуда Украина станет членом НАТО", – сказал он.
Экс-премьер Украины назвал парадоксом, что ранее был совет Россия – НАТО, "а у Украины не было совета, просто был консультативный совещательный орган".
Первое инаугурационное заседание совета Украина – НАТО прошло 12 июля в Вильнюсе, где проходил саммит НАТО.
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В итоговом документе саммита НАТО, который прошел в Вильнюсе 11–12 июля, говорится, что Украине для вступления в блок уже не нужен план действий по членству, но пока в нем нет приглашения в Альянс. "Мы будем готовы направить Украине приглашение к вступлению в Альянс, когда союзники согласятся с этим и будут выполнены соответствующие условия", – сказано в коммюнике.
Президент Украины Владимир Зеленский результаты саммита назвал "хорошими, но не идеальными". В то же время 12 июля на итоговой пресс-конференции президент Украины отметил, что на саммите в Литве Украина получила "недвусмысленность того, что она будет в НАТО". "Простым языком: в тот момент, когда закончится война, Украину точно пригласят в НАТО и Украина точно станет членом союза", – заявил Зеленский.
Президент США Джо Байден во время встречи с Зеленским на полях саммита НАТО 12 июля заявил, что "с нетерпением ждет того дня, когда… мы будем официально праздновать членство [Украины] в НАТО".
Декларации, в которых поддерживается будущее вступление Украины в НАТО, по состоянию на 8 июля 2023 года подписали 23 страны из 31, входящей в блок.