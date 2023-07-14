Яценюк: Хочется верить, что на саммите НАТО в Вашингтоне в 2024 году произойдет чудо и Украина войдет в Альянс

"Я надеюсь, что саммит натовский, саммит, который будет в Вашингтоне в следующем году, – мне хочется верить, что там произойдет чудо. Знаете, как с "Азовом" (видимо, имеется в виду недавнее возвращение из Турции в Украину находившихся ранее в российском плену командиров защитников Мариуполя Донецкой области. – "ГОРДОН"). Вот произойдет чудо, и в рамках этого чуда Украина станет членом НАТО", – сказал он.

Экс-премьер Украины назвал парадоксом, что ранее был совет Россия – НАТО, "а у Украины не было совета, просто был консультативный совещательный орган".

Первое инаугурационное заседание совета Украина – НАТО прошло 12 июля в Вильнюсе, где проходил саммит НАТО.

Яценюк: Заявление Эрдогана о желании продлить "зерновое соглашение" еще на два года означает, что война в этом году не закончится. Читайте полную версию интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube