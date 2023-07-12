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Украину могут защитить только гарантии безопасности, прописанные в 5-й статье Вашингтонского договора – Яценюк

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Яценюк привел пример Израиля
Яценюк привел пример Израиля
Фото: Арсеній Яценюк / Facebook

Единственной гарантией безопасности для Украины может быть гарантия, прописанная в учредительном документе НАТО – Вашингтонском договоре. Такое мнение бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк выразил 12 июля в ходе онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности, организованной фондом Яценюка Open Ukraine.

"Единственные гарантии безопасности, которые могут защитить Украину, – это 5-я статья Вашингтонского договора. Я слышал много разговоров об опыте Израиля, Южной Кореи и других, но есть огромная разница", – сказал Яценюк.

Он привел пример Израиля, страны, которая имеет гарантии безопасности.

"Они не признают, что у них есть ядерное оружие, но есть слухи, что у них есть ядерное оружие. А у Украины его нет. И у Израиля нет ядерного государства у себя под боком. Таким образом, единственными действенными гарантиями безопасности для Украины могут быть лишь те, которые гарантирует 5-я статья Вашингтонского договора", – считает Яценюк.

В 5-й статье договора сказано, что члены НАТО соглашаются с тем, что "вооруженное нападение на одного или нескольких из них в Европе или Северной Америке считается нападением на них всех, и следовательно, они соглашаются, что если такое вооруженное нападение произойдет, каждый из них, осуществляя право индивидуальной или коллективной самообороны, признанной ст. 51 Устава ООН, будет оказывать помощь".

Контекст:

Украина должна получить действенные гарантии безопасности еще до вступления в НАТО, заявлял 15 апреля президент Украины Владимир Зеленский.

Американская The Wall Street Journal написала 22 мая, что западные союзники до вступления Украины в НАТО могут предложить ей так называемую израильскую модель безопасности. По словам источников, знакомых с проектом, Украина получит право созывать заседания НАТО и обращаться за помощью к отдельным странам блока. США при этом будут выступать главным гарантом этих договоренностей, но Великобритания, Франция и Германия также планируют стать сторонами договора, указала WSJ.

По словам Зеленского, самая лучшая гарантия для Украины – это членство в НАТО. 10 июня президент заявил: в Киеве понимают, что во время войны Украина не сможет стать членом Альянса, но ей нужны юридические гарантии безопасности на пути в НАТО.

Страны G7 приняли декларацию о поддержке Украины с гарантиями безопасности на полях саммита НАТО в Вильнюсе 11–12 июля. Эту декларацию поддержали Швеция, Дания, Исландия, Норвегия и Финляндия.

В Кремле заявили, что гарантии безопасности стран G7 для Украины являются посягательством на безопасность РФ.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Арсений Яценюк, Израиль, НАТО, ядерное оружие, безопасность, Киевский форум по безопасности
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