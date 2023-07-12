Украину могут защитить только гарантии безопасности, прописанные в 5-й статье Вашингтонского договора – Яценюк

"Единственные гарантии безопасности, которые могут защитить Украину, – это 5-я статья Вашингтонского договора. Я слышал много разговоров об опыте Израиля, Южной Кореи и других, но есть огромная разница", – сказал Яценюк.
Он привел пример Израиля, страны, которая имеет гарантии безопасности.
"Они не признают, что у них есть ядерное оружие, но есть слухи, что у них есть ядерное оружие. А у Украины его нет. И у Израиля нет ядерного государства у себя под боком. Таким образом, единственными действенными гарантиями безопасности для Украины могут быть лишь те, которые гарантирует 5-я статья Вашингтонского договора", – считает Яценюк.
В 5-й статье договора сказано, что члены НАТО соглашаются с тем, что "вооруженное нападение на одного или нескольких из них в Европе или Северной Америке считается нападением на них всех, и следовательно, они соглашаются, что если такое вооруженное нападение произойдет, каждый из них, осуществляя право индивидуальной или коллективной самообороны, признанной ст. 51 Устава ООН, будет оказывать помощь".
Украина должна получить действенные гарантии безопасности еще до вступления в НАТО, заявлял 15 апреля президент Украины Владимир Зеленский.
Американская The Wall Street Journal написала 22 мая, что западные союзники до вступления Украины в НАТО могут предложить ей так называемую израильскую модель безопасности. По словам источников, знакомых с проектом, Украина получит право созывать заседания НАТО и обращаться за помощью к отдельным странам блока. США при этом будут выступать главным гарантом этих договоренностей, но Великобритания, Франция и Германия также планируют стать сторонами договора, указала WSJ.
По словам Зеленского, самая лучшая гарантия для Украины – это членство в НАТО. 10 июня президент заявил: в Киеве понимают, что во время войны Украина не сможет стать членом Альянса, но ей нужны юридические гарантии безопасности на пути в НАТО.
Страны G7 приняли декларацию о поддержке Украины с гарантиями безопасности на полях саммита НАТО в Вильнюсе 11–12 июля. Эту декларацию поддержали Швеция, Дания, Исландия, Норвегия и Финляндия.
В Кремле заявили, что гарантии безопасности стран G7 для Украины являются посягательством на безопасность РФ.