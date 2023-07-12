Украину могут защитить только гарантии безопасности, прописанные в 5-й статье Вашингтонского договора – Яценюк

"Единственные гарантии безопасности, которые могут защитить Украину, – это 5-я статья Вашингтонского договора. Я слышал много разговоров об опыте Израиля, Южной Кореи и других, но есть огромная разница", – сказал Яценюк.

Он привел пример Израиля, страны, которая имеет гарантии безопасности.

"Они не признают, что у них есть ядерное оружие, но есть слухи, что у них есть ядерное оружие. А у Украины его нет. И у Израиля нет ядерного государства у себя под боком. Таким образом, единственными действенными гарантиями безопасности для Украины могут быть лишь те, которые гарантирует 5-я статья Вашингтонского договора", – считает Яценюк.

В 5-й статье договора сказано, что члены НАТО соглашаются с тем, что "вооруженное нападение на одного или нескольких из них в Европе или Северной Америке считается нападением на них всех, и следовательно, они соглашаются, что если такое вооруженное нападение произойдет, каждый из них, осуществляя право индивидуальной или коллективной самообороны, признанной ст. 51 Устава ООН, будет оказывать помощь".