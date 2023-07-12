Яценюк о саммите НАТО в Вильнюсе: Мы потеряли исторический момент для восстановления мирового порядка

"Мы потеряли исторический момент для восстановления мирового порядка путем членства Украины в НАТО и для того, чтобы показать диктаторам, таким как [президент страны-агрессора РФ Владимир] Путин, что они будут привлечены к ответственности, что НАТО является самым мощным военно-политическим альянсом в мире", – сказал Яценюк.

По его словам, разговоры о том, что НАТО устарел и у него "отмирает мозг", не имеют ничего общего с реальностью.

"На этом конкретном этапе мы прозевали исторический момент. Является это драмой или провалом будущего относительно членства в НАТО? Нет. Хочу четко сказать: мы получили конкретные практические результаты", – заявил Яценюк.

Он подчеркнул, что на саммите НАТО 11–12 июля в Вильнюсе было решено отказаться от необходимости плана действий для членства в НАТО (ПДЧ), чего украинские власти давно добивались.