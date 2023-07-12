Яценюк о саммите НАТО в Вильнюсе: Мы потеряли исторический момент для восстановления мирового порядка

"Мы потеряли исторический момент для восстановления мирового порядка путем членства Украины в НАТО и для того, чтобы показать диктаторам, таким как [президент страны-агрессора РФ Владимир] Путин, что они будут привлечены к ответственности, что НАТО является самым мощным военно-политическим альянсом в мире", – сказал Яценюк.
По его словам, разговоры о том, что НАТО устарел и у него "отмирает мозг", не имеют ничего общего с реальностью.
"На этом конкретном этапе мы прозевали исторический момент. Является это драмой или провалом будущего относительно членства в НАТО? Нет. Хочу четко сказать: мы получили конкретные практические результаты", – заявил Яценюк.
Он подчеркнул, что на саммите НАТО 11–12 июля в Вильнюсе было решено отказаться от необходимости плана действий для членства в НАТО (ПДЧ), чего украинские власти давно добивались.
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. Курс на вступление в Альянс зафиксирован в Конституции Украины.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО.
30 сентября 2022 года – после того как Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины – ее президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.
Генсек Альянса Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом Украине помогают члены Альянса.
Зеленский отмечал, что необходим четкий алгоритм движения Украины к вступлению в НАТО. "Конкретные решения относительно дальнейшего движения Украины к членству и безопасности нашей страны на период до вступления в Альянс – это то, что позволит нам считать Вильнюсский саммит успешным", – сказал он.
Декларации, в которых поддерживается будущее вступление Украины в НАТО, по состоянию на 8 июля 2023 года подписали 23 страны из 31, входящей в блок.
В итоговом коммюнике саммита НАТО в Вильнюсе говорится, что Украине для вступления в НАТО уже не нужен план действий для членства в Альянсе, но пока в нем нет приглашения в НАТО. "Мы будем готовы направить Украине приглашение о вступлении в Альянс, когда союзники согласятся с этим и будут выполнены соответствующие условия", – сказано в коммюнике.