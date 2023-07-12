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ПОЛИТИКА

Приглашение Украины в НАТО дало бы четкий политический сигнал России – экс-премьер Литвы Кубилюс

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Кубилюс сравнил приглашение Украины к членству в НАТО с дальнобойной ракетой для РФ
Кубилюс сравнил приглашение Украины к членству в НАТО с дальнобойной ракетой для РФ
Фото: ЕРА

На саммите в Вильнюсе следовало бы формально пригласить Украину в НАТО, чтобы дать сигнал стране-агрессору РФ. Об этом 12 июля в ходе онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности, организованной фондом Арсения Яценюка Open Ukraine, заявил бывший премьер Литвы, член Европарламента Андрюс Кубилюс.

"Вопрос был относительно приглашения к членству. [...] По моему мнению, несмотря на тот факт, что это формальная процедура, она имеет большое политическое значение, и это был бы достаточно четкий политический сигнал российским элитам и простым людям. То есть это было бы как дальнобойная ракета, примененная против России", – сказал он.

Литовский политик считает, что "россияне должны четко увидеть понимание Запада, что Украина – на стороне Запада, что Россия не может достать Украину, какой бы у них ни была ностальгия по прошлому".

"Даже со стратегической точки зрения нужно было дать сигнал Кремлю: "Слушайте, ребята. Все ваши бестолковые планы относительно войны против Украины – это нонсенс, Украина будет членом НАТО". Но этого не было сделано. Мы можем только догадываться, почему так произошло", – отметил Кубилюс.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. Курс на вступление в Альянс зафиксирован в Конституции Украины.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО.

30 сентября 2022 года – после того как президент страны-агрессора РФ Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины – ее президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.

Генсек Альянса Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом Украине помогают члены Альянса.

Зеленский отмечал, что необходим четкий алгоритм движения Украины к вступлению в НАТО. "Конкретные решения относительно дальнейшего движения Украины к членству и безопасности нашей страны на период до вступления в Альянс – это то, что позволит нам считать Вильнюсский саммит успешным", – сказал он.

Декларации, в которых поддерживается будущее вступление Украины в НАТО, по состоянию на 8 июля 2023 года подписали 23 страны из 31, входящей в блок.

В итоговом коммюнике саммита НАТО в Вильнюсе говорится, что Украине для вступления в НАТО уже не нужен план действий для членства в Альянсе, но пока в нем нет приглашения в НАТО. "Мы будем готовы направить Украине приглашение о вступлении в Альянс, когда союзники согласятся с этим и будут выполнены соответствующие условия", – сказано в коммюнике.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, НАТО, Кремль, Вильнюс, Андрюс Кубилюс, саммит НАТО, членство, Киевский форум по безопасности, вступление Украины в НАТО
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