Приглашение Украины в НАТО дало бы четкий политический сигнал России – экс-премьер Литвы Кубилюс

Кубилюс сравнил приглашение Украины к членству в НАТО с дальнобойной ракетой для РФ Фото: ЕРА

"Вопрос был относительно приглашения к членству. [...] По моему мнению, несмотря на тот факт, что это формальная процедура, она имеет большое политическое значение, и это был бы достаточно четкий политический сигнал российским элитам и простым людям. То есть это было бы как дальнобойная ракета, примененная против России", – сказал он.

Литовский политик считает, что "россияне должны четко увидеть понимание Запада, что Украина – на стороне Запада, что Россия не может достать Украину, какой бы у них ни была ностальгия по прошлому".

"Даже со стратегической точки зрения нужно было дать сигнал Кремлю: "Слушайте, ребята. Все ваши бестолковые планы относительно войны против Украины – это нонсенс, Украина будет членом НАТО". Но этого не было сделано. Мы можем только догадываться, почему так произошло", – отметил Кубилюс.