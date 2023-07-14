В правительстве объяснили суть годовой национальной программы для вступления Украины в НАТО

Стефанишина сообщила, что Киев ведет переговоры с партнерами о формате новой ГНП, подчеркнув, что он будет одобрен в двустороннем формате и "это будет очень короткая программа".
"На полях саммита президент и я провели несколько двусторонних встреч, где проговаривали этот вопрос. И собственно, договорились, что в первую очередь будем концентрироваться на блоках, которые касаются взаимосовместимости и невоенной поддержки Украины", – добавила она.
Вице-премьер уточнила, что речь идет о построении взаимосовместимых с натовскими систем, в частности противовоздушной обороны, управления определенными ресурсами, медицинской реабилитации и имплементации стандартов НАТО в секторе безопасности и обороны.
"Поэтому это наш приоритет до Вашингтонского саммита как минимум. И уже договорились, что со следующей недели начнем формировать видение. Но прежде всего это "дорожная карта" взаимосовместимости. Она уже подготовлена нами с Альянсом и определенным образом была для нас представлена", – отметила Стефанишина.
Саммит НАТО прошел в столице Литвы 11–12 июля. В итоговом документе саммита Альянса говорится, что Украине для вступления в блок уже не нужен план действий по членству, но пока в нем нет приглашения в Альянс.
"Министры иностранных дел НАТО будут регулярно оценивать прогресс в рамках адаптированной годовой национальной программы. Альянс будет поддерживать Украину в проведении этих реформ на ее пути к будущему членству", – говорится в коммюнике.
Президент Украины Владимир Зеленский результаты саммита назвал "хорошими, но не идеальными". В то же время 12 июля на итоговой пресс-конференции президент Украины отметил, что на саммите в Литве Украина получила "недвусмысленность того, что она будет в НАТО". "Простым языком: в тот момент, когда закончится война, Украину точно пригласят в НАТО и Украина точно станет членом союза", – заявил Зеленский.
Президент США Джо Байден во время встречи с Зеленским на полях саммита НАТО 12 июля заявил, что "с нетерпением ждет того дня, когда… мы будем официально праздновать членство [Украины] в НАТО".
Декларации, в которых поддерживается будущее вступление Украины в НАТО, по состоянию на 8 июля 2023 года подписали 23 страны из 31, входящей в блок.