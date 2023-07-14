В правительстве объяснили суть годовой национальной программы для вступления Украины в НАТО

Стефанишина сообщила, что Киев ведет переговоры с партнерами о формате новой ГНП Фото: Офіс Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції / Facebook

Стефанишина сообщила, что Киев ведет переговоры с партнерами о формате новой ГНП, подчеркнув, что он будет одобрен в двустороннем формате и "это будет очень короткая программа".

"На полях саммита президент и я провели несколько двусторонних встреч, где проговаривали этот вопрос. И собственно, договорились, что в первую очередь будем концентрироваться на блоках, которые касаются взаимосовместимости и невоенной поддержки Украины", – добавила она.

Вице-премьер уточнила, что речь идет о построении взаимосовместимых с натовскими систем, в частности противовоздушной обороны, управления определенными ресурсами, медицинской реабилитации и имплементации стандартов НАТО в секторе безопасности и обороны.

"Поэтому это наш приоритет до Вашингтонского саммита как минимум. И уже договорились, что со следующей недели начнем формировать видение. Но прежде всего это "дорожная карта" взаимосовместимости. Она уже подготовлена нами с Альянсом и определенным образом была для нас представлена", – отметила Стефанишина.

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Видео: Подробиці / YouTube