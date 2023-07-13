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СМИ обнародовали детали оборонного плана НАТО на случай нападения России

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Важная роль в оборонном плане принадлежит Германии она должна стать важнейшим логистическим узлом для сил НАТО
Важная роль в оборонном плане принадлежит Германии – она должна стать важнейшим логистическим узлом для сил НАТО
Фото: depositphotos.com

Немецкое издание Bild 12 июля обнародовало детали 4400-страничного оборонного плана НАТО на случай нападения России. В нем государства НАТО определяют, как критически важные точки в зоне действия Альянса могут быть защищены с помощью сдерживания и как их можно защитить в чрезвычайной ситуации.

В плане детально определено, какие военные возможности должны продемонстрировать 32 государства-члена, включая Швецию, – в сухопутных, воздушных и морских силах, а также в киберзащите и космических возможностях.

Согласно плану, Saceur (верховный главнокомандующий НАТО в Европе и, следовательно, верховный главнокомандующий всеми операциями НАТО) должен быть наделен дополнительными полномочиями для конкретных угрожающих ситуаций. Это означает, что он может принимать больше решений, не обращаясь сначала в органы НАТО. Это должно позволить НАТО быстрее реагировать на угрозы.

Важная роль в оборонном плане принадлежит Германии – она должна стать важнейшим логистическим узлом для сил Альянса.

План предусматривает ︎новую структуру вооруженных сил: 300 тыс. солдат будут находиться в состоянии повышенной готовности, в том числе 35 тыс. солдат бундесвера.

В странах Балтии и в Польше создадут боевые группы национальных армий. За Литву будет отвечать Германия, за Латвию – Канада, за Эстонию – Великобритания, за Польшу – США. Германия хочет на постоянной основе разместить 4 тыс. военных в Литве.

Также обсуждают создание второго сухопутного командования НАТО в Висбадене вместе с уже существующим штабом в турецком Измире. Однако решение еще не приняли, отмечает Bild.

Кроме того, НАТО увеличит количество артиллерийских систем, ракет большой дальности и систем противовоздушной обороны. Также Альянс хочет лучше обезопасить свои подводные трубопроводы, чтобы защититься от диверсий.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, СМИ, США, Германия, НАТО, Латвия, Польша, Великобритания, Эстония, Канада, Швеция, военные, нападение, артиллерия, Европа, операция, бундесвер, Bild
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