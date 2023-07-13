"Мы понимаем друг друга". В Госдепе отреагировали на критику Зеленского решений НАТО

"Мы все понимаем, что Зеленский делает все возможное, чтобы защищать свою страну и чтобы Украина имела оружие и помощь. Мы понимаем, что он хочет по максимуму. Была возможность во время встречи Зеленского и Байдена за закрытыми дверями обсудить реальную ситуацию. Я могу сказать, что мы очень хорошие друзья и понимаем друг друга", – сказала она.
На пути в Вильнюс президент Украины написал в Twitter пост, в котором рассказал о сигналах о том, что на саммите НАТО обсуждаются формулировки без Киева.
"Это формулировка только относительно приглашения, а не относительно членства Украины. Беспрецедентно и абсурдно, когда нет никаких временных рамок ни для приглашения, ни для членства Украины и когда вместо этого добавляется какая-то странная формулировка об "условиях" даже для приглашения Украины", – отметил Зеленский. По его словам, это "похоже на то, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса".
По итогам переговоров с Байденом в Литве президент Украины отмечал в Twitter, что, если бы протокол не остановил встречу, "мы говорили бы еще дольше". "Очень хорошая, сильная встреча… по меньшей мере вдвое длиннее, чем планировалось, и именно такая содержательная, как нужно, – написал президент Украины – Все темы: длительная поддержка, оружие, политика, НАТО. Четко видим, как завершить эту войну нашей общей победой".
Байден в ходе переговоров с Зеленским заявил, что с нетерпением ждет того дня, "когда мы будем официально праздновать членство Украины в НАТО".
По окончании саммита Альянса в Литве Байден подтвердил поддержку США Украины: "Наши обязательства перед Украиной не ослабнут, мы будем стоять за свободу сегодня, завтра и столько, сколько потребуется".
Зеленский назвал результаты саммита НАТО для Украины "хорошими, но не идеальными". "Если бы было приглашение [для Украины в Альянс] – они были бы идеальны", – уточнил президент.