"Мы понимаем друг друга". В Госдепе отреагировали на критику Зеленского решений НАТО

По ее словам, Вашингтон и Киев остаются друзьями, и встреча украинского лидера с президентом США Джо Байденом в Вильнюсе способствовала этому.

"Мы все понимаем, что Зеленский делает все возможное, чтобы защищать свою страну и чтобы Украина имела оружие и помощь. Мы понимаем, что он хочет по максимуму. Была возможность во время встречи Зеленского и Байдена за закрытыми дверями обсудить реальную ситуацию. Я могу сказать, что мы очень хорошие друзья и понимаем друг друга", – сказала она.

На пути в Вильнюс президент Украины написал в Twitter пост, в котором рассказал о сигналах о том, что на саммите НАТО обсуждаются формулировки без Киева.

"Это формулировка только относительно приглашения, а не относительно членства Украины. Беспрецедентно и абсурдно, когда нет никаких временных рамок ни для приглашения, ни для членства Украины и когда вместо этого добавляется какая-то странная формулировка об "условиях" даже для приглашения Украины", – отметил Зеленский. По его словам, это "похоже на то, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса".