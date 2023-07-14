Кулеба: За 48 часов до начала саммита НАТО в тексте коммюнике вообще не должно было быть никакого упоминания приглашения для Украины

"Хочу сказать, что по состоянию на воскресенье, то есть за 48 часов до начала саммита, в тексте коммюнике вообще не должно было быть никакого упоминания приглашения для Украины. За 48 часов благодаря очень интенсивному и прагматичному аргументированному общению с партнерами, в первую очередь с США и Германией, нам удалось их подвинуть и они согласились, что слово "приглашение" может или должно быть в тексте. Но, в конце концов, оно появилось там в той формулировке, которую мы видим", – заявил он.

Контекст:

Саммит НАТО прошел в столице Литвы 11–12 июля. В итоговом документе саммита Альянса говорится, что Украине для вступления в блок уже не нужен план действий по членству, но пока в нем нет приглашения в Альянс.

"Министры иностранных дел НАТО будут регулярно оценивать прогресс в рамках адаптированной годовой национальной программы. Альянс будет поддерживать Украину в проведении этих реформ на ее пути к будущему членству", – говорится в коммюнике.

Президент Украины Владимир Зеленский результаты саммита назвал "хорошими, но не идеальными". В то же время 12 июля на итоговой пресс-конференции президент Украины отметил, что на саммите в Литве Украина получила "недвусмысленность того, что она будет в НАТО". "Простым языком: в тот момент, когда закончится война, Украину точно пригласят в НАТО и Украина точно станет членом союза", – заявил Зеленский.

Президент США Джо Байден во время встречи с Зеленским на полях саммита НАТО 12 июля заявил, что "с нетерпением ждет того дня, когда… мы будем официально праздновать членство [Украины] в НАТО".

Декларации, в которых поддерживается будущее вступление Украины в НАТО, по состоянию на 8 июля 2023 года подписали 23 страны из 31, входящей в блок.