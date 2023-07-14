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ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Яценюк: Я Лаврова в 2008 году пытался обманывать. Говорю: "У вас 12 комитетов между Россией и НАТО, а у нас только восемь, а вы мне рассказываете, что НАТО плохой. Так вы больше сотрудничаете с НАТО, чем мы"

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Яценюк напомнил, что НАТО 15 лет назад сотрудничало с РФ более интенсивно, чем с Украиной
Яценюк напомнил, что НАТО 15 лет назад сотрудничало с РФ более интенсивно, чем с Украиной
Фото: Народний фронт / Facebook

В 2008 году, когда проходил Бухарестский саммит НАТО, лишь 20% населения Украины поддерживало членство страны в Альянсе. Об этом в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил премьер-министр Украины в 2014–2016 годах Арсений Яценюк.

"Я напомню, что это за саммит. Это был саммит, рассматривавший заявку Украины о членстве Украины в НАТО. И я тогда как спикер Верховной Рады Украины был одним из подписантов с президентом и тогдашним премьером обращения к НАТО, чтобы нам дали План действий по членству в НАТО", – отметил он.

По словам Яценюка, это "конкретный ответ на вопрос, кто что делал и кто как относился к НАТО в 2008 году".

"В 2008 году всего-навсего 20% населения Украины поддерживало членство Украины в НАТО. А я как спикер парламента поставил свою подпись под тем, чтобы Украина стала членом НАТО... Это 2008 год, слушайте, 15 лет прошло. Это сейчас все такие умные, все сейчас за НАТО. А где вы все были 15 лет назад?" – заявил он.

Политик рассказал о своих дискуссиях пятнадцатилетней давности об интеграции с НАТО с представителями РФ.

"Я еще и с подонком [министром иностранных дел РФ Сергеем] Лавровым дискутировал как министр иностранных дел... Ясно, что я их там пытался обманывать. Понимаете? Он мне рассказывал кошмары о НАТО. А я ему сижу и говорю: "Да-да, очень интересно, а скажите, пожалуйста, чем он угрожает России? Мне же очень важно узнать, господин министр, чтобы было известно". Пауза. Говорю: "И вы знаете, я вообще вами, русскими, горжусь", – вспомнил он.

Яценюк пояснил, что на тот момент РФ поддерживала более интенсивные связи с НАТО, чем Украина.

"Я говорю: "Вы знаете, вами надо гордиться. Что такое? Вы знаете, вы же смотрите, с вас пример хочу брать, как вы сотрудничаете с НАТО". Он смотрит, думает, что я несу. Говорю: "Смотрите, у вас 12 совместных комитетов между Россией и НАТО, а у нас только восемь, а вы мне рассказываете, что НАТО плохой. Так вы больше сотрудничаете с НАТО, чем мы. Поэтому мы будем стремиться", – вспоминает экс-премьер-министр Украины.

Яценюк подчеркнул, что на тот момент взаимодействие Альянса с РФ было на уровне, который только сейчас достигнут между НАТО и Украиной.

"Более того, парадокс знаете еще в чем случился? Тогда между Россией и НАТО был совет Россия – НАТО. А у Украины не было совета, у нас просто был консультативный совещательный орган", – прокомментировал Яценюк озвученное еще до начала саммита НАТО в Вильнюсе 11–12 июля политическое решение об учреждении "именно этого совета Украина – НАТО – такого, который когда-то был в России, а Украине тогда не давали, 15 лет назад".

Яценюк: Заявление Эрдогана о желании продлить "зерновое соглашение" еще на два года означает, что война в этом году не закончится. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Саммит НАТО прошел в столице Литвы 11–12 июля. В итоговом документе саммита Альянса говорится, что Украине для вступления в блок уже не нужен план действий по членству, но пока в нем нет приглашения в Альянс.

"Министры иностранных дел НАТО будут регулярно оценивать прогресс в рамках адаптированной годовой национальной программы. Альянс будет поддерживать Украину в проведении этих реформ на ее пути к будущему членству", – говорится в коммюнике.

Президент Украины Владимир Зеленский результаты саммита назвал "хорошими, но не идеальными". В то же время 12 июля на итоговой пресс-конференции президент Украины отметил, что на саммите в Литве Украина получила "недвусмысленность того, что она будет в НАТО". "Простым языком: в тот момент, когда закончится война, Украину точно пригласят в НАТО и Украина точно станет членом союза", – заявил Зеленский.

Президент США Джо Байден во время встречи с Зеленским на полях саммита НАТО 12 июля заявил, что "с нетерпением ждет того дня, когда… мы будем официально праздновать членство [Украины] в НАТО".

Декларации, в которых поддерживается будущее вступление Украины в НАТО, по состоянию на 8 июля 2023 года подписали 23 страны из 31, входящей в блок.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Арсений Яценюк, НАТО, Сергей Лавров, политика, саммит НАТО
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