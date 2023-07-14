ОПУ о результатах саммита НАТО для Украины: Хотели большего. Но это максимум, что можно было получить

Ермак отметил, что в коммюнике саммита Альянса есть успешные позиции для Украины, такие как исключение плана действий по членству для Украины и упоминание о приглашении.
"Мы не скрываем, что хотели большего. Но это было то, что максимально можно было получить", – сказал руководитель ОПУ.
На пути в Вильнюс президент Украины Владимир Зеленский написал в Twitter пост, в котором рассказал о сигналах, что на саммите НАТО обсуждаются формулировки без Киева.
"Это формулировка только относительно приглашения, а не относительно членства Украины. Беспрецедентно и абсурдно, когда нет никаких временных рамок ни для приглашения, ни для членства Украины и когда вместо этого добавляется какая-то странная формулировка об "условиях" даже для приглашения Украины", – отметил Зеленский.
Как указал глава государства, это "похоже на то, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса". "Неопределенность – это слабость", – добавил он.
По словам Ермака, пост Зеленского не был попыткой давления на партнеров.
"В этом твите он описал свои надежды и то, что он хочет увидеть. И об этом он откровенно говорил и во время встречи с партнерами. Это была четкая артикуляция наших ожиданий. Мы ставили самую высокую планку", – подчеркнул глава ОПУ.
Ермак добавил, что после критики Зеленского в Twitter никаких напряжений между партнерами, а также на саммите НАТО не возникло.
В итоговом документе саммита НАТО, который прошел в Вильнюсе 11–12 июля, говорится, что Украине для вступления в блок уже не нужен план действий по членству, но пока в нем нет приглашения в Альянс. "Мы будем готовы направить Украине приглашение к вступлению в Альянс, когда союзники согласятся с этим и будут выполнены соответствующие условия", – сказано в коммюнике.
Зеленский результаты саммита назвал "хорошими, но не идеальными". "Если бы было приглашение – они были бы идеальны", – уточнил президент.
В то же время 12 июля на итоговой пресс-конференции Зеленский отметил, что на саммите в Литве Украина получила "недвусмысленность того, что она будет в НАТО". "Простым языком: в тот момент, когда закончится война, Украину точно пригласят в НАТО и Украина точно станет членом союза", – заявил президент.
Президент США Джо Байден во время встречи с Зеленским на полях саммита НАТО 12 июля заявил, что "с нетерпением ждет того дня, когда… мы будем официально праздновать членство [Украины] в НАТО".
Декларации, в которых поддерживается будущее вступление Украины в НАТО, по состоянию на 8 июля 2023 года подписали 23 страны из 31, входящей в блок.