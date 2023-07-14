ОПУ о результатах саммита НАТО для Украины: Хотели большего. Но это максимум, что можно было получить

Ермак: Мы не скрываем, что хотели большего на саммите НАТО в Литве Фото: president.gov.ua

Ермак отметил, что в коммюнике саммита Альянса есть успешные позиции для Украины, такие как исключение плана действий по членству для Украины и упоминание о приглашении.

"Мы не скрываем, что хотели большего. Но это было то, что максимально можно было получить", – сказал руководитель ОПУ.

На пути в Вильнюс президент Украины Владимир Зеленский написал в Twitter пост, в котором рассказал о сигналах, что на саммите НАТО обсуждаются формулировки без Киева.

"Это формулировка только относительно приглашения, а не относительно членства Украины. Беспрецедентно и абсурдно, когда нет никаких временных рамок ни для приглашения, ни для членства Украины и когда вместо этого добавляется какая-то странная формулировка об "условиях" даже для приглашения Украины", – отметил Зеленский.

Как указал глава государства, это "похоже на то, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса". "Неопределенность – это слабость", – добавил он.

По словам Ермака, пост Зеленского не был попыткой давления на партнеров.

"В этом твите он описал свои надежды и то, что он хочет увидеть. И об этом он откровенно говорил и во время встречи с партнерами. Это была четкая артикуляция наших ожиданий. Мы ставили самую высокую планку", – подчеркнул глава ОПУ.

Ермак добавил, что после критики Зеленского в Twitter никаких напряжений между партнерами, а также на саммите НАТО не возникло.