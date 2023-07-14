ОПУ о твите Зеленского с критикой Запада: На саммите НАТО большинство партнеров говорили: "Знаете, мы, наверное, могли бы сделать то же самое"

"Более того… могу сказать, что некоторые партнеры, а это было большинство партнеров, говорили: "Вы знаете, если честно, мы, наверное, могли бы сделать то же самое, если бы были в таких условиях, в которых сегодня находится Украина, а это война, это каждый день отстаивание своей территории, это контрнаступление, это попытки вернуть свои территории, это каждый день обстрелы украинских мирных городов далеко вглубь Украины, поэтому мы понимаем", – рассказал Жовква.
По его словам, не было недовольства и на двусторонних встречах, а также во время совета Украина – НАТО.
"И потом после совета Украина – НАТО президент Украины провел двусторонние встречи с президентом [США Джо] Байденом, например. Очень конструктивная встреча, которая длилась где-то, кажется, 1 час 20 минут. Это довольно долго. Это же не первая встреча президента Украины с президентом Байденом. Поэтому нет, абсолютно. Четкий конструктивный разговор", – отметил замглавы ОПУ.
Зеленский на пути в Вильнюс написал в Twitter пост, в котором рассказал о сигналах, что на саммите НАТО обсуждаются формулировки без Киева.
"Это формулировка только относительно приглашения, а не относительно членства Украины. Беспрецедентно и абсурдно, когда нет никаких временных рамок ни для приглашения, ни для членства Украины и когда вместо этого добавляется какая-то странная формулировка об "условиях" даже для приглашения Украины", – отметил Зеленский.
Как указал глава государства, это "похоже на то, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса". "Неопределенность – это слабость", – добавил он.
СМИ сообщали, что твит Зеленского с критикой Запада разозлил делегацию США, которая даже хотела отозвать "приглашение" в НАТО.
В итоговом документе саммита НАТО, который прошел в Вильнюсе 11–12 июля, говорится, что Украине для вступления в блок уже не нужен план действий по членству, но пока в нем нет приглашения в Альянс. "Мы будем готовы направить Украине приглашение к вступлению в Альянс, когда союзники согласятся с этим и будут выполнены соответствующие условия", – сказано в коммюнике.
Зеленский результаты саммита назвал "хорошими, но не идеальными". "Если бы было приглашение – они были бы идеальны", – уточнил президент.
В то же время 12 июля на итоговой пресс-конференции Зеленский отметил, что на саммите в Литве Украина получила "недвусмысленность того, что она будет в НАТО". "Простым языком: в тот момент, когда закончится война, Украину точно пригласят в НАТО и Украина точно станет членом союза", – заявил президент.
Байден во время встречи с Зеленским на полях саммита НАТО 12 июля заявил, что "с нетерпением ждет того дня, когда… мы будем официально праздновать членство [Украины] в НАТО".
В ОПУ заявили 14 июля, что Украина на саммите Альянса хотела большего, но это максимум, что можно было получить.
Декларации, в которых поддерживается будущее вступление Украины в НАТО, по состоянию на 8 июля 2023 года подписали 23 страны из 31, входящей в блок.