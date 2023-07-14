ОПУ о твите Зеленского с критикой Запада: На саммите НАТО большинство партнеров говорили: "Знаете, мы, наверное, могли бы сделать то же самое"

"Более того… могу сказать, что некоторые партнеры, а это было большинство партнеров, говорили: "Вы знаете, если честно, мы, наверное, могли бы сделать то же самое, если бы были в таких условиях, в которых сегодня находится Украина, а это война, это каждый день отстаивание своей территории, это контрнаступление, это попытки вернуть свои территории, это каждый день обстрелы украинских мирных городов далеко вглубь Украины, поэтому мы понимаем", – рассказал Жовква.

По его словам, не было недовольства и на двусторонних встречах, а также во время совета Украина – НАТО.

"И потом после совета Украина – НАТО президент Украины провел двусторонние встречи с президентом [США Джо] Байденом, например. Очень конструктивная встреча, которая длилась где-то, кажется, 1 час 20 минут. Это довольно долго. Это же не первая встреча президента Украины с президентом Байденом. Поэтому нет, абсолютно. Четкий конструктивный разговор", – отметил замглавы ОПУ.

Зеленский на пути в Вильнюс написал в Twitter пост, в котором рассказал о сигналах, что на саммите НАТО обсуждаются формулировки без Киева.

"Это формулировка только относительно приглашения, а не относительно членства Украины. Беспрецедентно и абсурдно, когда нет никаких временных рамок ни для приглашения, ни для членства Украины и когда вместо этого добавляется какая-то странная формулировка об "условиях" даже для приглашения Украины", – отметил Зеленский.

Как указал глава государства, это "похоже на то, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса". "Неопределенность – это слабость", – добавил он.

СМИ сообщали, что твит Зеленского с критикой Запада разозлил делегацию США, которая даже хотела отозвать "приглашение" в НАТО.