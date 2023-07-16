В Офисе президента объяснили, почему Украина не получила приглашение в НАТО на саммите

"Отсутствие консенсуса среди всех государств-членов. Это очень простой принцип, на котором работает НАТО. К сожалению, определенные страны по тем или иным причинам были не готовы дать конкретные временные рамки", – сказал Жовква.
При этом он подчеркнул, что не слышал от представителей США о том, что коррупция стала причиной непредоставления тех или иных временных рамок для вступления.
"В финальном коммюнике Вильнюсского саммита сказано, что Украина получит приглашение, когда будет согласие государств-членов (это, собственно, консенсус, о котором я говорил), и когда будут выполнены соответствующие условия. И под этими условиями понимаются прежде всего условия безопасности", – добавил замглавы ОП.
Он уточнил, что речь, в первую очередь, об окончании войны против РФ.
"Не будет сейчас НАТО или ее государства-члены вступать в войну против российского агрессора. Да, они нам помогают военным оборудованием, амуницией, финансовой помощью, санкциями. И это будет продолжаться. Каждый из лидеров, который выступал на Совете Украина–НАТО, об этом говорил и подтверждал. Так же как и каждый лидер говорил, что место Украины в НАТО. Но да, на сегодня не достаточно было консенсуса относительно того, чтобы определить временные рамки. Ничего страшного в этом нет. Будут следующие саммиты. Следующий саммит уже в следующем году состоится в Вашингтоне. Это будет юбилейный саммит. Поэтому будем готовиться к этому саммиту", – сказал Жовква.
В итоговом документе саммита НАТО, который прошел в Вильнюсе 11–12 июля, говорится, что Украине для вступления в блок уже не нужен план действий по членству, но пока в нем нет приглашения в Альянс. "Мы будем готовы направить Украине приглашение к вступлению в Альянс, когда союзники согласятся с этим и будут выполнены соответствующие условия", – сказано в коммюнике.
Президент Украины Владимир Зеленский результаты саммита назвал "хорошими, но не идеальными". "Если бы было приглашение – они были бы идеальны", – уточнил президент.
В то же время 12 июля на итоговой пресс-конференции Зеленский отметил, что на саммите в Литве Украина получила "недвусмысленность того, что она будет в НАТО". "Простым языком: в тот момент, когда закончится война, Украину точно пригласят в НАТО и Украина точно станет членом союза", – заявил президент.
Президент США Джо Байден во время встречи с Зеленским на полях саммита НАТО 12 июля заявил, что "с нетерпением ждет того дня, когда… мы будем официально праздновать членство [Украины] в НАТО".
Декларации, в которых поддерживается будущее вступление Украины в НАТО, по состоянию на 8 июля 2023 года подписали 23 страны из 31, входящей в блок.