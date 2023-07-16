В Офисе президента объяснили, почему Украина не получила приглашение в НАТО на саммите

"Отсутствие консенсуса среди всех государств-членов. Это очень простой принцип, на котором работает НАТО. К сожалению, определенные страны по тем или иным причинам были не готовы дать конкретные временные рамки", – сказал Жовква.

При этом он подчеркнул, что не слышал от представителей США о том, что коррупция стала причиной непредоставления тех или иных временных рамок для вступления.

"В финальном коммюнике Вильнюсского саммита сказано, что Украина получит приглашение, когда будет согласие государств-членов (это, собственно, консенсус, о котором я говорил), и когда будут выполнены соответствующие условия. И под этими условиями понимаются прежде всего условия безопасности", – добавил замглавы ОП.

Он уточнил, что речь, в первую очередь, об окончании войны против РФ.

"Не будет сейчас НАТО или ее государства-члены вступать в войну против российского агрессора. Да, они нам помогают военным оборудованием, амуницией, финансовой помощью, санкциями. И это будет продолжаться. Каждый из лидеров, который выступал на Совете Украина–НАТО, об этом говорил и подтверждал. Так же как и каждый лидер говорил, что место Украины в НАТО. Но да, на сегодня не достаточно было консенсуса относительно того, чтобы определить временные рамки. Ничего страшного в этом нет. Будут следующие саммиты. Следующий саммит уже в следующем году состоится в Вашингтоне. Это будет юбилейный саммит. Поэтому будем готовиться к этому саммиту", – сказал Жовква.