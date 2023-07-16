Расширение НАТО – залог прочного мира и стабильности в мире – пресс-секретарь Эрдогана

Эрдоган подтвердил, что Турция "однозначно поддерживает вступление Украины в НАТО", отметил его пресс-секретарь Фото: EPA

Он отметил, что в Анкаре рады, что ее "законные опасения по поводу политики Швеции в области борьбы с терроризмом были приняты союзниками".

По словам пресс-секретаря Реджепа Эрдогана, Турция, являясь второй по численности армией в НАТО, считает, что расширение Альянса "является залогом прочного мира и стабильности в мире".

Алтун напомнил, что незадолго до саммита Альянса в Вильнюсе, который прошел 11–12 июля, Эрдоган "подтвердил, что Турция однозначно поддерживает вступление Украины в НАТО".

8 июля во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Стамбуле Эрдоган заявил, что "Украина заслуживает членства в НАТО".