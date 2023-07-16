ГОРДОН
 
 
МИР

Расширение НАТО – залог прочного мира и стабильности в мире – пресс-секретарь Эрдогана

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Эрдоган подтвердил, что Турция "однозначно поддерживает вступление Украины в НАТО", отметил его пресс-секретарь
Эрдоган подтвердил, что Турция "однозначно поддерживает вступление Украины в НАТО", отметил его пресс-секретарь
Фото: EPA

Турция поддерживает географическое расширение НАТО и не против конкретной страны, а за то, чтобы сделать Альянс всеобъемлющей организацией безопасности, которая будет способствовать достижению стабильности. Об этом 15 июля в статье для издания Middle East Eye заявил глава управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

Он отметил, что в Анкаре рады, что ее "законные опасения по поводу политики Швеции в области борьбы с терроризмом были приняты союзниками".

По словам пресс-секретаря Реджепа Эрдогана, Турция, являясь второй по численности армией в НАТО, считает, что расширение Альянса "является залогом прочного мира и стабильности в мире".

Алтун напомнил, что незадолго до саммита Альянса в Вильнюсе, который прошел 11–12 июля, Эрдоган "подтвердил, что Турция однозначно поддерживает вступление Украины в НАТО".

8 июля во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Стамбуле Эрдоган заявил, что "Украина заслуживает членства в НАТО".

Контекст:

О том, что Турция согласилась ратифицировать присоединение Швеции к Альянсу, генсек Альянса Йенс Столтенберг сообщил 10 июля после встречи с Эрдоганом и премьером Швеции Ульфом Кристерссоном.

12 июля на саммите НАТО в Литве Эрдоган заявил, что вопрос о вступлении Швеции в Альянс Турция рассмотрит не раньше октября, когда закончится летний перерыв в работе парламента страны.

На следующий день в МИД Швеции проинформировали, что турецкий парламент может быть созван на заседания в кратчайшие сроки, даже во время летних каникул.

Теги: Украина, Турция, Реджеп Эрдоган, терроризм, Швеция, членство, вступление Украины в НАТО
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Она тот, кто безумно ждет и желает". Подоляк рассказал о своей жене и показал их новое совместное фото
"Она тот, кто безумно ждет и желает". Подоляк рассказал о своей жене и показал их новое совместное фото
Галина ГРИШИНА
Новый образ Зеленской. Первая леди Украины для встречи с женой президента Южной Кореи выбрала костюм от украинского производителя. Фото
Новый образ Зеленской. Первая леди Украины для встречи с женой президента Южной Кореи выбрала костюм от украинского производителя. Фото
Галина ГРИШИНА
Певица Луна сообщила, что вскоре во второй раз станет матерью
Певица Луна сообщила, что вскоре во второй раз станет матерью
Галина ГРИШИНА
Мендель: Рассказать об интимных отношениях с Зеленским? Это самая примитивная выдумка, очень похожая на российскую тактику
Мендель: Рассказать об интимных отношениях с Зеленским? Это самая примитивная выдумка, очень похожая на российскую тактику
Галина ГРИШИНА
"На прошлой неделе был грех". Кулеба рассказал, почему никогда не завтракает, за сколько минут съедает свой обед и как грешит по ночам
"На прошлой неделе был грех". Кулеба рассказал, почему никогда не завтракает, за сколько минут съедает свой обед и как грешит по ночам
Галина ГРИШИНА
"Никто не хочет умирать. Но люди идут и защищают". Бурмака отреагировала на слова Винника и Кошевого о том, что они не предназначены для войны
"Никто не хочет умирать. Но люди идут и защищают". Бурмака отреагировала на слова Винника и Кошевого о том, что они не предназначены для войны
Галина ГРИШИНА
Александре Зеленской – 19 лет. Близкая подруга дочери президента Украины рассказала о ее характере и отношениях в их семье. Фото
Александре Зеленской – 19 лет. Близкая подруга дочери президента Украины рассказала о ее характере и отношениях в их семье. Фото
Галина ГРИШИНА
"До сих пор пишут: "Просто поменялись". Dantes высказался о свадьбе Дорофеевой, которая вышла замуж за его бывшего лучшего друга
"До сих пор пишут: "Просто поменялись". Dantes высказался о свадьбе Дорофеевой, которая вышла замуж за его бывшего лучшего друга
Галина ГРИШИНА
45-летний миллиардер, который ради омоложения переливал себе кровь 17-летнего сына, объяснил, почему отказался от этой затеи
45-летний миллиардер, который ради омоложения переливал себе кровь 17-летнего сына, объяснил, почему отказался от этой затеи
Галина ГРИШИНА
"Как трудно было молчать". Завадюк рассказал, когда Дорофеева на самом деле вышла замуж за Кацурина
"Как трудно было молчать". Завадюк рассказал, когда Дорофеева на самом деле вышла замуж за Кацурина
Галина ГРИШИНА
Вот как с помощью дрожжей можно повысить урожайность огурцов и помидоров. Эксперты рассказали об эффективной подкормке
Вот как с помощью дрожжей можно повысить урожайность огурцов и помидоров. Эксперты рассказали об эффективной подкормке
Галина ГРИШИНА
Сделайте это в душе, когда моете голову, – и ваши локоны станут густыми. Трихолог рассказала, как ухаживать за тонкими волосами
Сделайте это в душе, когда моете голову, – и ваши локоны станут густыми. Трихолог рассказала, как ухаживать за тонкими волосами
Галина ГРИШИНА
"Ногти для Барби". Ярко-розовый французский маникюр с глиттером
"Ногти для Барби". Ярко-розовый французский маникюр с глиттером
55-летний Шрайбер тайно женился на 31-летней избраннице, которая находится на девятом месяце беременности – СМИ
55-летний Шрайбер тайно женился на 31-летней избраннице, которая находится на девятом месяце беременности – СМИ
Галина ГРИШИНА
"Люблю и радуюсь". Ефросинина показала, в каком платье была на тайной свадьбе Дорофеевой и Кацурина. Видео
"Люблю и радуюсь". Ефросинина показала, в каком платье была на тайной свадьбе Дорофеевой и Кацурина. Видео
Галина ГРИШИНА
"Превратитесь в мешок с картофелем". Стилист рассказала, как не стоит носить вещи оверсайз
"Превратитесь в мешок с картофелем". Стилист рассказала, как не стоит носить вещи оверсайз
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Сотрудники почты были шокированы". 11-летняя украинка выслала Залужному подарок на адрес Минобороны. Он получил презент и сделал фото (379986)
2
Экс-жена Кацурина в день объявления о его свадьбе с Дорофеевой сделала пост о маленьком сыне от него (232837)
3
"Никто не хочет умирать. Но люди идут и защищают". Бурмака отреагировала на слова Винника и Кошевого о том, что они не предназначены для войны (186604)
4
"Мы долго ждали это чудо. Оно далось мне нелегко". 40-летняя экс-нардеп Залищук родила первенца спустя пять лет после свадьбы (119323)
5
Александре Зеленской – 19 лет. Близкая подруга дочери президента Украины рассказала о ее характере и отношениях в их семье. Фото (100334)
6
Дорофеева вышла замуж за Кацурина. Свадебные фото (94639)
7
Новый образ Зеленской. Первая леди Украины для встречи с женой президента Южной Кореи выбрала костюм от украинского производителя. Фото (76107)
8
"Как трудно было молчать". Завадюк рассказал, когда Дорофеева на самом деле вышла замуж за Кацурина (75767)
 
 
 
 