Расширение НАТО – залог прочного мира и стабильности в мире – пресс-секретарь Эрдогана

Он отметил, что в Анкаре рады, что ее "законные опасения по поводу политики Швеции в области борьбы с терроризмом были приняты союзниками".
По словам пресс-секретаря Реджепа Эрдогана, Турция, являясь второй по численности армией в НАТО, считает, что расширение Альянса "является залогом прочного мира и стабильности в мире".
Алтун напомнил, что незадолго до саммита Альянса в Вильнюсе, который прошел 11–12 июля, Эрдоган "подтвердил, что Турция однозначно поддерживает вступление Украины в НАТО".
8 июля во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Стамбуле Эрдоган заявил, что "Украина заслуживает членства в НАТО".
О том, что Турция согласилась ратифицировать присоединение Швеции к Альянсу, генсек Альянса Йенс Столтенберг сообщил 10 июля после встречи с Эрдоганом и премьером Швеции Ульфом Кристерссоном.
12 июля на саммите НАТО в Литве Эрдоган заявил, что вопрос о вступлении Швеции в Альянс Турция рассмотрит не раньше октября, когда закончится летний перерыв в работе парламента страны.
На следующий день в МИД Швеции проинформировали, что турецкий парламент может быть созван на заседания в кратчайшие сроки, даже во время летних каникул.