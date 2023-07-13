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Турция может ратифицировать заявку Швеции в НАТО до октября – глава МИД Швеции

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Бильстрем рассказал, что у него на полях саммита НАТО в Вильнюсе состоялся разговор с главой МИД Турции Фиданом
Бильстрем рассказал, что у него на полях саммита НАТО в Вильнюсе состоялся разговор с главой МИД Турции Фиданом
Фото: EPA

Анкара может ратифицировать протокол о вступлении Швеции в НАТО раньше октября, когда закончится летний перерыв в работе парламента Турции. Об этом 13 июля в интервью SVT Nyheter заявил глава МИД Швеции Тобиас Бильстрем.

12 июля президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что вопрос о вступлении Швеции в НАТО Анкара рассмотрит не раньше осени, так как Великое национальное собрание Турции находится на каникулах до 1 октября.

По словам Бильстрема, у него на полях саммита НАТО в Вильнюсе состоялся разговор с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. Шведский министр отметил, что по итогам этой беседы он "убедился, что турецкий парламент может быть созван на заседания в кратчайшие сроки, даже во время летних каникул, которые еще не начались".

Бывший посол Швеции в Анкаре Майкл Сахлин в интервью SVT Nyheter высказал мнение, что Турция действует тактически, немного задерживая ратификацию. Таким образом, она оказывает давление на Швецию, заставляя ее продолжать выполнять турецкие требования, считает дипломат.

О том, что Анкара согласилась ратифицировать присоединение Швеции к Альянсу, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял 10 июля после встречи с Эрдоганом и премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.

Турецкие СМИ сообщали 11 июля, что парламент Турции ратифицирует заявку Швеции на вступление в НАТО уже до конца следующей недели.

Контекст:

Швеция одновременно с Финляндией подала заявку на вступление в НАТО 18 мая 2022 года – после того как РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. 29 июня Североатлантический союз принял решение о приглашении Финляндии и Швеции к членству в Альянсе. Финляндия стала членом НАТО 4 апреля 2023 года.

Заявку Швеции в НАТО до недавнего времени тормозили две страны – Турция и Венгрия. В частности, Турция заявила, что не одобрит членство страны в НАТО, если та не выдаст "террористов" по запросу Турции. Швеция ясно дала понять, что этого не произойдет, и процесс застопорился.

В конце января Турция приостановила переговоры со Швецией по ее заявке в НАТО, после того как активист Расмус Палудан, лидер датской ультраправой политической партии Hard Line, сжег копию Корана возле посольства Турции в Стокгольме.

Анкара выступала против членства Швеции и Финляндии в НАТО еще до подачи ими заявок на вступление в Альянс. Как объяснял 16 мая Эрдоган, Турция не одобряла заявки, потому что Швеция и Финляндия "не имеют четкой и недвусмысленной позиции в отношении террористических организаций". Такой в Анкаре считают, в частности, Рабочую партию Курдистана.

4 июня в Стамбуле Столтенберг на встрече с Эрдоганом заявил, что Швеция выполнила все требования Турции для вступления в НАТО.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил 11 июля, что ратификация страной заявки Швеции на членство в НАТО теперь является "техническим моментом". На прошлой неделе Сийярто отмечал, что Венгрия поддержит предложение Швеции о вступлении в Альянс, как только "Турция, которая является другой стороной, подаст знак, что она готова это сделать".

Теги: Турция, Швеция, Вильнюс, МИД Швеции, парламент, ратификация, интервью, саммит НАТО, членство
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