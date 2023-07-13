Турция может ратифицировать заявку Швеции в НАТО до октября – глава МИД Швеции

Бильстрем рассказал, что у него на полях саммита НАТО в Вильнюсе состоялся разговор с главой МИД Турции Фиданом Фото: EPA

12 июля президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что вопрос о вступлении Швеции в НАТО Анкара рассмотрит не раньше осени, так как Великое национальное собрание Турции находится на каникулах до 1 октября.

По словам Бильстрема, у него на полях саммита НАТО в Вильнюсе состоялся разговор с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. Шведский министр отметил, что по итогам этой беседы он "убедился, что турецкий парламент может быть созван на заседания в кратчайшие сроки, даже во время летних каникул, которые еще не начались".

Бывший посол Швеции в Анкаре Майкл Сахлин в интервью SVT Nyheter высказал мнение, что Турция действует тактически, немного задерживая ратификацию. Таким образом, она оказывает давление на Швецию, заставляя ее продолжать выполнять турецкие требования, считает дипломат.

О том, что Анкара согласилась ратифицировать присоединение Швеции к Альянсу, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял 10 июля после встречи с Эрдоганом и премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.

Турецкие СМИ сообщали 11 июля, что парламент Турции ратифицирует заявку Швеции на вступление в НАТО уже до конца следующей недели.