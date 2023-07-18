Фокус на ПВО, боеприпасы и бронетехнику. Резников подвел итоги "Рамштайна"

Министр отметил, что "Рамштайн" показал непоколебимую поддержку Украины партнерами. Резников подвел итоги виртуальной встречи:

Также Резников поблагодарил союзников за помощь, в частности, главу Пентагона Ллойда Остина за руководство "Рамштайном", и выразил благодарность Люксембургу и Эстонии за ІТ-коалицию, а Литве – за коалицию по разминированию.

Контекст:

18 июля Контактная группа по обороне Украины провела очередную встречу. В этот раз заседание прошло в онлайн-режиме.

На заседании обсудили потребность Украины в боеприпасах, а партнеры выразили готовность и дальше поставлять Украине вооружение.

На пресс-конференции по итогам заседания председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли дал оценку украинскому контрнаступлению. Он отметил, что оно "далеко от провала", несмотря на то, что продвигается медленнее, чем ожидалось.