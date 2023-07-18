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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Фокус на ПВО, боеприпасы и бронетехнику. Резников подвел итоги "Рамштайна"

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Резников отметил, что "Рамштайн" показал непоколебимую поддержку Украины партнерами
Резников отметил, что "Рамштайн" показал непоколебимую поддержку Украины партнерами
Фото: EPA

Приоритетом 14-го заседания по обороне Украины в формате "Рамштайн" были новые поставки оружия и оборудования. Об этом 18 июля сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter.

Министр отметил, что "Рамштайн" показал непоколебимую поддержку Украины партнерами. Резников подвел итоги виртуальной встречи:

  • приоритет – поставка оружия и оборудования, срочно необходимых для освобождения территории;
  • фокус – ПВО, боеприпасы и броня;
  • новые инициативы;
  • развитие ІТ-коалиции, создание коалиции по разминированию.

Также Резников поблагодарил союзников за помощь, в частности, главу Пентагона Ллойда Остина за руководство "Рамштайном", и выразил благодарность Люксембургу и Эстонии за ІТ-коалицию, а Литве – за коалицию по разминированию.

Контекст:

18 июля Контактная группа по обороне Украины провела очередную встречу. В этот раз заседание прошло в онлайн-режиме.

На заседании обсудили потребность Украины в боеприпасах, а партнеры выразили готовность и дальше поставлять Украине вооружение.

На пресс-конференции по итогам заседания председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли дал оценку украинскому контрнаступлению. Он отметил, что оно "далеко от провала", несмотря на то, что продвигается медленнее, чем ожидалось.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, война, вооружение, ПВО, Алексей Резников, коалиция, боеприпасы, бронетехника, контактная группа, война России против Украины, заседание
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