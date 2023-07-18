США пообещали и дальше отправлять Украине бронемашины и артиллерию. Также в планах нарастить производство боеприпасов

Остин сообщил, что во время заседания США и международные партнеры вновь взяли на себя обязательство поддерживать Украину во время ее контрнаступления и в долгосрочной перспективе.

"Сейчас не время тормозить. Соединенные Штаты и наши союзники сдвинут горы, чтобы обеспечить Украину критически важными системами противовоздушной обороны, боеприпасами и прочим. Поэтому, завершая сегодняшнюю встречу, я благодарен всем нашим союзникам и партнерам за их преданность. Я попросил наших друзей продолжать глубоко погружаться в свои военные запасы, потому что мы собираемся сделать все возможное, чтобы поддержать суверенное право Украины жить свободно сегодня и в будущем", – подчеркнул министр обороны.

Остин добавил, что участники группы обсудили дальнейшую военную помощь Украине, в частности поставки боеприпасов

"Мы также обсудили планы по наращиванию производства как на национальном, так и на многонациональном уровне в рамках важной инициативы Европейского союза по увеличению объемов производства боеприпасов", – сказал глава Пентагона.

Кроме того, он напомнил, что Швеция и Франция подписали двусторонние соглашения с Украиной по оборонным закупкам, что поможет Киеву получить еще более совершенные системы и ускорит углубление сотрудничества между государствами.

Остин также отметил, что такие договоренности демонстрируют стремление союзников и партнеров долгосрочно способствовать развитию устойчивой Украины, а также подчеркивают, "насколько сильно просчитался" президент страны-агрессора РФ Владимир Путин, когда совершил полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года.

"Мы продолжим передавать БМП Bradley, бронированные машины Stryker, артиллерию. Наша работа продолжается, и мы сделаем все, что можем, чтобы быть уверенными, что Украина преуспеет", – сказал он.