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США пообещали и дальше отправлять Украине бронемашины и артиллерию. Также в планах нарастить производство боеприпасов

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Остин: Мы продолжим передавать БМП Bradley, бронированные машины Stryker, артиллерию
Остин: Мы продолжим передавать БМП Bradley, бронированные машины Stryker, артиллерию
Фото: EPA

Контактная группа по обороне Украины 18 июля провела 14-ю встречу в формате "Рамштайн", на которой обсудила потребность Украины в боеприпасах и выразила готовность и дальше поставлять Украине вооружение. Об этом на пресс-конференции по итогам встречи сказал министр обороны США Ллойд Остин, трансляцию вел The Independent.

Остин сообщил, что во время заседания США и международные партнеры вновь взяли на себя обязательство поддерживать Украину во время ее контрнаступления и в долгосрочной перспективе.

"Сейчас не время тормозить. Соединенные Штаты и наши союзники сдвинут горы, чтобы обеспечить Украину критически важными системами противовоздушной обороны, боеприпасами и прочим. Поэтому, завершая сегодняшнюю встречу, я благодарен всем нашим союзникам и партнерам за их преданность. Я попросил наших друзей продолжать глубоко погружаться в свои военные запасы, потому что мы собираемся сделать все возможное, чтобы поддержать суверенное право Украины жить свободно сегодня и в будущем", – подчеркнул министр обороны.

Остин добавил, что участники группы обсудили дальнейшую военную помощь Украине, в частности поставки боеприпасов

"Мы также обсудили планы по наращиванию производства как на национальном, так и на многонациональном уровне в рамках важной инициативы Европейского союза по увеличению объемов производства боеприпасов", – сказал глава Пентагона.

Кроме того, он напомнил, что Швеция и Франция подписали двусторонние соглашения с Украиной по оборонным закупкам, что поможет Киеву получить еще более совершенные системы и ускорит углубление сотрудничества между государствами.

Остин также отметил, что такие договоренности демонстрируют стремление союзников и партнеров долгосрочно способствовать развитию устойчивой Украины, а также подчеркивают, "насколько сильно просчитался" президент страны-агрессора РФ Владимир Путин, когда совершил полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года.

"Мы продолжим передавать БМП Bradley, бронированные машины Stryker, артиллерию. Наша работа продолжается, и мы сделаем все, что можем, чтобы быть уверенными, что Украина преуспеет", – сказал он.

Контекст:

Последняя, 13-я встреча контактной группы по оказанию помощи Украине прошла 15 июня в Брюсселе. Как заявил глава Пентагона Ллойд Остин, очередной "Рамштайн" продемонстрировал "единство и решимость" и был сосредоточен на поддержке украинской ПВО.

Накануне последнего "Рамштайна" Великобритания, Норвегия, Нидерланды, Дания, Швеция, Исландия и США заявили об очередной закупке для Украины средств противовоздушной обороны на сумму €107,5 млн. 

За предыдущее время работы формата, основанного в апреле 2022 года, члены контактной группы предоставили Украине военной помощи приблизительно на $65 млрд, отмечал глава Пентагона 25 мая.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Владимир Путин, США, Украина, война, Пентагон, военные, вооружение, ПВО, боеприпасы, артиллерия, война России против Украины, БМП, встреча, Ллойд Остин, контактная группа Рамштайн, контрнаступление
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