США выделят $250 млн помощи сельскому хозяйству Украины

Соответствующее заявление администратор USAID Саманта Пауэр сделала 18 июля в Одесском порту. Она также осудила решение России приостановить участие в Черноморской зерновой инициативе.

По словам Пауэр, сельскохозяйственная продукция и зерно Украины имеют решающее значение для обеспечения мира продовольствием и являются ключом к экономическому восстановлению страны и будущему процветанию.

"USAID через AGRI-Ukraine продолжит помогать украинским фермерам производить, хранить и экспортировать сельскохозяйственную продукцию и зерно в мир. На сегодняшний день USAID привлекло $250 млн США в виде пожертвований частного сектора в поддержку AGRI-Ukraine наряду с сегодняшними дополнительными инвестициями. USAID ищет дополнительные $250 млн в виде заемных средств для поддержки от частного сектора, других доноров и фондов", – говорится в сообщении.

В агентстве отметили, что с дополнительными $250 млн USAID продолжит расширять критически важную сельскохозяйственную инфраструктуру, такую как орошение, элеваторы, перевалочные мощности, а также портовую и пограничную инфраструктуру.

USAID также расширит свою поддержку, чтобы предоставить малым и средним сельскохозяйственным предприятиям доступ к финансированию и сельскохозяйственным ресурсам, которые им необходимы для выполнения их планов посева и сбора урожая на 2023 год.

В агентстве напомнили, что на сельское хозяйство Украины приходится 20% валового внутреннего продукта, 40% экспорта и 17% рабочей силы Украины.