За год войны убытки агросектору и земельным ресурсам Украины составили $8,7 млрд – Киевская школа экономики

"Сумма прямого ущерба, нанесенного агропромышленному комплексу Украины за год полномасштабной войны, составляет $8,7 млрд. [...] Наибольшая доля убытков агросектора – из-за уничтожения и повреждения сельхозтехники, в результате чего оценочные потери производителей составляют более $4,65 млрд", – говорится в сообщении.
Киевская школа экономики отмечает, что, по их оценке, в результате войны повреждено или уничтожено 109,6 тыс. единиц сельхозтехники.
На третьем месте по убыткам – уничтожение и воровство произведенной продукции ($1.3 млрд), на втором – повреждения инфраструктуры для хранения сельхозпродукции ($1.9 млрд).
В региональном разрезе (без учета оккупированного Крыма) наибольшие убытки война нанесла агросектору Луганской ($2,6 млрд), Донецкой ($1,1 млрд) и Харьковской ($1 млрд) областей.
В декабре 2022 года ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" озвучила прогноз, согласно которому в 2023 году в Украине на 45% сократятся посевные площади под зерновыми культурами и на 60% меньше будет получено урожая зерновых по сравнению с довоенным 2021 годом.
12 марта 2023 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил, что в стране началась посевная кампания.