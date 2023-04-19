За год войны убытки агросектору и земельным ресурсам Украины составили $8,7 млрд – Киевская школа экономики

Наибольшая доля убытков – из-за уничтожения и повреждения сельхозтехники Фото: Міністерство аграрної політики та продовольства України / Facebook

"Сумма прямого ущерба, нанесенного агропромышленному комплексу Украины за год полномасштабной войны, составляет $8,7 млрд. [...] Наибольшая доля убытков агросектора – из-за уничтожения и повреждения сельхозтехники, в результате чего оценочные потери производителей составляют более $4,65 млрд", – говорится в сообщении.

Киевская школа экономики отмечает, что, по их оценке, в результате войны повреждено или уничтожено 109,6 тыс. единиц сельхозтехники.

На третьем месте по убыткам – уничтожение и воровство произведенной продукции ($1.3 млрд), на втором – повреждения инфраструктуры для хранения сельхозпродукции ($1.9 млрд).

В региональном разрезе (без учета оккупированного Крыма) наибольшие убытки война нанесла агросектору Луганской ($2,6 млрд), Донецкой ($1,1 млрд) и Харьковской ($1 млрд) областей.

Инфографика: kse.ua