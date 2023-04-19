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За год войны убытки агросектору и земельным ресурсам Украины составили $8,7 млрд – Киевская школа экономики

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Наибольшая доля убытков из-за уничтожения и повреждения сельхозтехники
Наибольшая доля убытков – из-за уничтожения и повреждения сельхозтехники
Фото: Міністерство аграрної політики та продовольства України / Facebook

Аналитики проекта "Россия заплатит" Киевской школы экономики (KSE) подсчитали прямые убытки, которые понес аграрный сектор Украины после полномасштабного вторжения российских войск 24 февраля 2022 года. Информация размещена 19 апреля на сайте KSE.

"Сумма прямого ущерба, нанесенного агропромышленному комплексу Украины за год полномасштабной войны, составляет $8,7 млрд. [...] Наибольшая доля убытков агросектора – из-за уничтожения и повреждения сельхозтехники, в результате чего оценочные потери производителей составляют более $4,65 млрд", – говорится в сообщении.

Киевская школа экономики отмечает, что, по их оценке, в результате войны повреждено или уничтожено 109,6 тыс. единиц сельхозтехники.

На третьем месте по убыткам – уничтожение и воровство произведенной продукции ($1.3 млрд), на втором – повреждения инфраструктуры для хранения сельхозпродукции ($1.9 млрд).

В региональном разрезе (без учета оккупированного Крыма) наибольшие убытки война нанесла агросектору Луганской ($2,6 млрд), Донецкой ($1,1 млрд) и Харьковской ($1 млрд) областей.

Инфографика: kse.ua
Инфографика: kse.ua

Контекст:

В декабре 2022 года ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" озвучила прогноз, согласно которому в 2023 году в Украине на 45% сократятся посевные площади под зерновыми культурами и на 60% меньше будет получено урожая зерновых по сравнению с довоенным 2021 годом.

12 марта 2023 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил, что в стране началась посевная кампания.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, экономика, сельское хозяйство, вторжение, убытки, война России против Украины, сельхозтехника, инфраструктура, KSE, Киевская школа экономики, зерно
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