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Киевская школа экономики прогнозирует ухудшение рецессии и фискального давления в РФ в 2023 году

По мнению экспертов, в 2023 году профицит текущих операций РФ существенно сократится из-за санкций и снижения экспорта нефти и газа
По мнению экспертов, в 2023 году профицит текущих операций РФ существенно сократится из-за санкций и снижения экспорта нефти и газа
Фото: depositphotos.com

Россия сталкивается с новыми проблемами из-за санкций, сокращения экспорта энергоносителей и ухудшения экономических перспектив. В 2023 году страну-агрессора ожидают углубление рецессии, рост фискального давления и ослабление курса рубля, а потеря традиционных источников инвестиций и негативные настроения, влияющие на внутренний рынок, будут препятствовать долгосрочному экономическому росту. Об этом говорится в прогнозе Киевской школы экономики (KSE) от 24 февраля.

Эксперты KSE прогнозируют, что в 2023 году экономическая рецессия в России ухудшится, поскольку санкции оказывают все более сильное влияние на экономику, а истощение запасов критически важных импортируемых ресурсов приводит к росту расходов. Наибольшие потери несут отрасли с самой высокой рентой и потенциалом роста.

Доходы от экспорта энергоносителей снизятся. По мнению экспертов, в 2023 году профицит текущих операций РФ, который в прошлом году составил рекордные $227 млрд, существенно сократится из-за санкций и снижения экспорта нефти и газа. Эмбарго ЕС на сырую нефть значительно снизило спрос, из-за чего Россия продает ее новым покупателям с огромными скидками. По данным Международного энергетического агентства, к 2030 году потеря европейского энергетического рынка будет стоить России $1 трлн.

Дефицит федерального бюджета возрастет. В KSE отмечают, что усиливается и давление на РФ в фискальной сфере. Эксперты ожидают, что дефицит федерального бюджета РФ вырастет до 5–6% ВВП при текущей политике и до 7–9% в случае снижения ценового потолка на энергоресурсы и усиления энергетических санкций. Высокий уровень внутренних заимствований повышает давление на учетные ставки, увеличивает стоимость обслуживания долга и может привести к финансовой нестабильности.

Курс рубля будет падать. Ослабление рубля приводит к росту цен на импорт, создавая риски для инфляции. Дальнейшие санкции могут увеличить дефицит бюджета России и поставить страну в сложное и нестабильное экономическое положение. Более жесткая денежно-кредитная политика со стороны правительства РФ и Центробанка России может привести к повышению процентных ставок и напряженности в отношениях между центральным банком и правительством.

Россияне будут беднее из-за войны. Уровень скрытой безработицы в РФ эксперты оценивают примерно в 13%. Падение реальной заработной платы и доходов, сокращение сбережений и снижение розничных продаж указывают на проблемы на российском рынке труда, убеждены аналитики KSE. Уход иностранных брендов и снижение качества российской продукции еще больше усиливают последствия санкций.

Нужны новые мощные санкции. Эффективный экспортный контроль, введенный против российского военно-промышленного комплекса, влияет на способность Кремля вести войну. Имеет трудности транспортный сектор, поскольку Россия изо всех сил старается найти запасные части для самолетов в обход санкций. Экспорт угля сократился на 6,8%, а потеря традиционных экспортных рынков создает проблемы для российских компаний в сфере добычи металлургических руд, производства стали и деревообработки.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля 2022 года на РФ было наложено более 11,5 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 14 тыс. Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Журналисты Forbes подсчитали, что с начала вторжения в Украину РФ потратила на войну почти $115 млрд. Больше всего страна-агрессор потратила на зарплаты военным и компенсации семьям погибших и раненых солдат – почти $54 млрд. 

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, безработица, инфляция, инвестиции, экономика, импорт, Кремль, нефть, дефицит, доходы, страна-агрессор, война России против Украины, ограничения, KSE, Киевская школа экономики
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