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Евросоюз продлил еще на год санкции против физических и юридических лиц из Беларуси

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Решение Евросоюз принял 24 февраля
Решение Евросоюз принял 24 февраля
Фото: ЕРА

Европейский союз продлил еще на год санкции против Беларуси в связи с ситуацией в Беларуси и причастностью Беларуси к российской агрессии против Украины. Документ опубликован 27 февраля в Официальном журнале ЕС.

Решение было принято 24 февраля "на основе ежегодного обзора и с учетом сохраняющейся серьезности ситуации в стране и причастности страны к российской агрессии против Украины".

Санкции продлеваются до 28 февраля 2024 года, в списке – 195 физических и 34 юридических лица.

Евросоюз обновил данные относительно двух юрлиц (компании "Синезис", которая, по данным ЕС, предоставила белорусским властям используемую в ходе репрессий платформу для распознавания лиц, а также Белорусской калийной компании, "одного из крупнейших источников доходов режима [находящегося при власти в Беларуси с 1994 года Александра] Лукашенко" и 25 физических лиц.

В числе таких физлиц – бывший министр информации Беларуси, а ныне "замглавы администрации президента" Игорь Луцкий, причастный к перекрытию доступа к независимым сайтам.

Контекст:

Европейский союз и другие страны и организации начали массово вводить санкции против Беларуси после президентских выборов в этой стране 9 августа 2020 года и последовавших за этим преследований со стороны властей несогласных с результатами выборов, которое выходили на массовые акции протеста.

По официальным данным, победу в них одержал на тот момент глава государства Александр Лукашенко, за которого проголосовали 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитников, речь идет о десятках тысячах задержанных и арестованных.

Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. 17 декабря ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.

В 2022 году Евросоюз наложил на Беларусь ряд санкций и за причастность к военному вторжению России в Украину. В частности, ограничения ввели против белорусских банков, которым запретили пользоваться международной межбанковской системой SWIFT, центрального банка Беларуси. ЕС также ограничил приток финансов из Беларуси, запретил ввоз туда банкнот евро и наложил ограничения на торговлю с ней.

В рамках этих пакетов ограничения наложили в том числе на Лукашенко. 

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: МВД, Беларусь, ЦИК, санкции, репрессии, Европейский союз, ограничения, Евросоюз, силовики, ЕС, бизнесмен, компании
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