Евросоюз продлил еще на год санкции против физических и юридических лиц из Беларуси

Решение было принято 24 февраля "на основе ежегодного обзора и с учетом сохраняющейся серьезности ситуации в стране и причастности страны к российской агрессии против Украины".

Санкции продлеваются до 28 февраля 2024 года, в списке – 195 физических и 34 юридических лица.

Евросоюз обновил данные относительно двух юрлиц (компании "Синезис", которая, по данным ЕС, предоставила белорусским властям используемую в ходе репрессий платформу для распознавания лиц, а также Белорусской калийной компании, "одного из крупнейших источников доходов режима [находящегося при власти в Беларуси с 1994 года Александра] Лукашенко" и 25 физических лиц.

В числе таких физлиц – бывший министр информации Беларуси, а ныне "замглавы администрации президента" Игорь Луцкий, причастный к перекрытию доступа к независимым сайтам.