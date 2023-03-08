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Российский рынок полностью покинули 6,4% иностранных компаний – Киевская школа экономики

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Зарубежные компании начали покидать рынок РФ после ее полномасштабного вторжения в Украину
Зарубежные компании начали покидать рынок РФ после ее полномасштабного вторжения в Украину
Фото: pixabay.com

После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года Россию полностью покинули 6,4% иностранных компаний. Об этом Киевская школа экономики (KSE) проинформировала 6 марта.

"Если оперировать общими цифрами в базе данных KSE, около 38,3% компаний уже заявили о выходе с рынка РФ или приостановили свою деятельность, но 39,2% все еще остаются присутствующими в стране, 16,1% выжидают и только 6,4% полностью вышли", – говорится в анализе.

В Киевской школе экономики отметили, что 201 компания, которые покинули Россию, в 2021 году "генерировали выручки на $46,1 млрд", в них работало 23,1% персонала, занятого в иностранных компаниях.

"Если с начала российского вторжения в Украину процент компаний, которые сворачивают операции в РФ, резко рос до середины марта, то в течение последних шести месяцев соотношение уходящих или остающихся практически не меняется, хотя мы все еще видим периодический рост доли тех компаний, которые остаются на рынке РФ (за счет добавления новых компаний в базу)", – объяснили в KSE.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

30 января Киевская школа экономики сообщала, что рынок России покинули 5,9% иностранных компаний.

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Россию начали покидать зарубежные компании, а против РФ было введено несколько пакетов санкций. В частности, в феврале ЕС ввел 10-й пакет санкций против России.

Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, из РФ на 28 января 2023 года ушли более 1200 компаний.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля 2022 года на РФ было наложено более 11,5  тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 14 тыс. Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, санкции, война, экономика, вторжение, война России против Украины, рынок, KSE, Киевская школа экономики, компании
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