Российский рынок полностью покинули 6,4% иностранных компаний – Киевская школа экономики

"Если оперировать общими цифрами в базе данных KSE, около 38,3% компаний уже заявили о выходе с рынка РФ или приостановили свою деятельность, но 39,2% все еще остаются присутствующими в стране, 16,1% выжидают и только 6,4% полностью вышли", – говорится в анализе.

В Киевской школе экономики отметили, что 201 компания, которые покинули Россию, в 2021 году "генерировали выручки на $46,1 млрд", в них работало 23,1% персонала, занятого в иностранных компаниях.

"Если с начала российского вторжения в Украину процент компаний, которые сворачивают операции в РФ, резко рос до середины марта, то в течение последних шести месяцев соотношение уходящих или остающихся практически не меняется, хотя мы все еще видим периодический рост доли тех компаний, которые остаются на рынке РФ (за счет добавления новых компаний в базу)", – объяснили в KSE.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

30 января Киевская школа экономики сообщала, что рынок России покинули 5,9% иностранных компаний.