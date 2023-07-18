США заявили об опасном для американского экипажа пролете истребителя РФ в небе над Сирией – AP

Инцидент произошел 17 июля и стал очередным в ряде инцидентов между американскими и российскими самолетами в Сирии в последние недели, отмечает агентство.

Американский двухмоторный турбовинтовой самолет MC-12, обычно используемый силами специальных операций, осуществлял наблюдение в поддержку операций против группировок Исламского государства в Сирии, сообщили официальные лица.

По словам чиновников, маневр российского "Су-35" заставил МС-12 пройти через его турбулентный след и помешал экипажу безопасно управлять истребителем.

В США назвали это новым уровнем небезопасного поведения, которое может привести к катастрофе и гибели людей, отметили источники.

За последние две недели российские истребители несколько раз пролетали в опасной близости от американских MQ-9 Reaper и запускали осветительные ракеты, вынуждая беспилотники совершать маневры для уклонения.

По словам высокопоставленного представителя министерства обороны, США рассматривают ряд военных вариантов, чтобы противостоять усиливающейся российской агрессии в небе над Сирией. Это осложнило попытки нанести удар по лидеру группировки "Исламское государство" в начале июля. В конечном итоге США смогли нанести удар и уничтожить боевика.