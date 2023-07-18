США заявили об опасном для американского экипажа пролете истребителя РФ в небе над Сирией – AP

Инцидент произошел 17 июля и стал очередным в ряде инцидентов между американскими и российскими самолетами в Сирии в последние недели, отмечает агентство.
Американский двухмоторный турбовинтовой самолет MC-12, обычно используемый силами специальных операций, осуществлял наблюдение в поддержку операций против группировок Исламского государства в Сирии, сообщили официальные лица.
По словам чиновников, маневр российского "Су-35" заставил МС-12 пройти через его турбулентный след и помешал экипажу безопасно управлять истребителем.
В США назвали это новым уровнем небезопасного поведения, которое может привести к катастрофе и гибели людей, отметили источники.
За последние две недели российские истребители несколько раз пролетали в опасной близости от американских MQ-9 Reaper и запускали осветительные ракеты, вынуждая беспилотники совершать маневры для уклонения.
По словам высокопоставленного представителя министерства обороны, США рассматривают ряд военных вариантов, чтобы противостоять усиливающейся российской агрессии в небе над Сирией. Это осложнило попытки нанести удар по лидеру группировки "Исламское государство" в начале июля. В конечном итоге США смогли нанести удар и уничтожить боевика.
В Сирии с 2011 года продолжается война. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды и боевики "Исламского государства". К конфликту в разное время присоединились вооруженные силы США, России, Турции и Ирана.
В марте 2023 года произошел инцидент с беспилотником MQ-9 Reaper ВВС США и российскими "Су-27". По данным Пентагона, российский летчик преднамеренно пролетел перед беспилотником, несколько раз сливал топливо и зацепил его пропеллер. Беспилотник упал в море.
21 июня командующий авиацией объединенных сил центрального командования США генерал-лейтенант Алексус Гринкевич заявил, что в Сирии российские военные летчики занимаются "шутовством в воздухе". Он отметил, что в 2019 году США и Россия установили правила воздушного пространства над Сирией, чтобы избежать случайных и потенциально провокационных столкновений. Обе стороны согласились с тем, что прямой облет наземных позиций друг друга, особенно с использованием вооруженных самолетов, неприемлем.